Após briga com ex-cunhado, vigilante morre vítima de facadas

Aquin Pablo da Silva, 22 anos, morreu vítima de três facadas, duas delas atingiram o pescoço e uma as costas do vigilante . O crime aconteceu por volta das 21h30 deste domingo (29), na rua 5 de Abril, conjunto Campos Sales, bairro Tarumã, Zona Oeste.

As informações da polícia são de a motivação do homicídio foi um desentendimento com o ex-cunhado, o Rafael Leitão, 28 anos. De acordo com a família da vítima a rixa entre os dois era antiga.

Segundo a irmã da vítima, Patrícia da Silva, 25, Rafael, seu ex-marido, acreditava que o Pablo foi o responsável pelo o fim do relacionamento entre eles. Ela ainda informou que Rafael fez ameças na manhã de domingo após pegar as filhas para passear.

“O Rafael veio pegar as filhas e eu contei pra ele que meu irmão tinha dado uma palmada na sobrinha depois dela ter batido na irmã mais nova. Depois disso o Rafael me ameaçou dizendo que se eu não tomasse um providências eu iria ficar sem irmão ou sem marido”, contou.

Na noite em que Rafael foi deixar as filhas em casa encontrou com Pablo sozinho e usou o pretexto dele ter batido na filha pra agredi-lo.

“Meu irmão estava lavando o banheiro e o Rafael já chegou batendo nele, eles brigaram e depois o Rafael pegou a faca na cozinha e atingiu ele”, lamentou Patrícia.

O outro cunhado da vítima, o soldado da PM Israel Amorim, que mora ao lado do local do crime, contou que depois de ter esfaqueado Pablo, Rafael ainda levou o homem com um pano no pescoço até a casa a dele.

“O Rafael bateu na porta de casa, segurando o Pablo pelos ombros. Ele ainda disse pra minha esposa que fez aquilo para se defender e fugiu. Quando minha esposa viu o irmão dela todo ensanguentado, me chamou. Foi tudo muito rápido, socorri ele e levei até a pronto-socorro aqui no bairro”, explicou o PM.

Pablo foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados, mas não encontraram o suspeito. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Rafael está sendo procurado pela polícia.

Daniel Landazuri

