Após briga com Emilly, internautas pedem expulsão de Marcos do BBB

Após Marcos apontar o dedo para o rosto de Emilly e encurralar a sister em um canto da casa, internautas pedem pelo Twitter a expulsão do brother. A hashtag #MarcosExpulso era a mais comentada no Twitter do Brasil na tarde deste domingo (9).

A briga entre o casal começou durante a festa desta madrugada. Emilly ficou brava depois de Marcos comentar com Vivian que o público que decidirá quem vai ganhar o BBB-17.

Emilly queria que Marcos dissesse na frente de Vivian que a gêmea seria a campeã, como ele costuma dizer à namorada quando os dois estão sozinhos.

No início Marcos deu risada e tentou abraçar Emilly, mas depois ele se exaltou e começou a acusar a sister de só estar com ele porque o brother torce por ela.

Os gritos do casal acordaram Marinalva, que foi até a sala e começou a discutir com os dois.

Folhapress