Após bomba caseira, mulher continua internada com lesões graves no Platão

Na madrugada desta quinta-feira(27), quatro pessoas foram atingidas por uma bomba caseira no Conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo. As vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Platão Araújo.

A direção do hospital divulgou o boletim médico esta tarde sobre os estados de saúde dos pacientes. Logo de manhã receberam alta o senhor de 69 anos João Maria Rodrigues Pinto e Jacenildo Gama Pinto de 46 anos.

Rosa Ferreira Baleiro de 67 anos, continua internada com múltiplos ferimentos pelo corpo, mas respirando em ar ambiente, consciente e com quadro geral estável.

Já Edna Ferreira Pinto de 38 anos, está com múltiplos ferimentos e lesões graves, precisou ser submetida a procedimento cirúrgico. Encontra-se sedada e respirando com a ajuda de aparelhos.

Bruna Chagas

Com informação de Laíze Minelli

EM TEMPO