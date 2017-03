Após beijo gay em desenho, Malafaia pede boicote à Disney

Depois de exibir o primeiro beijo gay em um de seus desenhos animados, a Disney se tornou alvo do pastor Silas Malafaia, nesta quinta-feira (2).

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o religioso pede um boicote à empresa, que ainda anunciou nesta quarta (1º) que sua nova versão para “A Bela e a Fera” terá “um momento exclusivamente gay”.

“Lamentavelmente, a Disney resolveu comprar a agenda gay, colocando em desenhos e filmes para crianças a questão do ‘homossexualismo'”, disse o pastor, que ainda chamou a decisão da empresa de “asquerosa” e “nojenta”.

O beijo gay também rendeu críticas no Twitter de Malafaia. “Daqui a pouco um vídeo onde ‘assento o sarrafo’ na Disney, pela aberração de erotizar crianças através do ‘homossexualismo’. Covardes!”, publicou o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio.

Apesar de insistir que a Disney está descumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente ao mostrar “cenas de indução a sexo”, o desenho “Star vs. As Forças do Mal” exibiu dois homens adultos apenas se beijando, enquanto casais heterossexuais faziam o mesmo ao redor. Nenhum desses outros casais foi alvo dos comentários do religioso.

“Vamos dizer não à Disney. Não compre produtos da Disney para seus filhos. Cancele canais da Disney. Essa é a resposta democrática que podemos dar”, Malafaia protesta no vídeo.

No Twitter, um perfil falso de Vera Holtz, com mais de 60 mil seguidores e mantido com autorização da atriz, foi um dos primeiros a rebater as críticas do pastor ao desenho.

“Safadeza não é um beijo gay, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite!”, postou a conta “falsa” da atriz, se referindo ao indiciamento do pastor sob suspeita de lavagem de dinheiro.

Folhapress