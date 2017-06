Após ‘bater em mulher’, homem é agredido por 15 pessoas e atropelado ao tentar fugir

Um homem foi agredido por moradores na avenida Francisco Queiroz, principal via do conjunto Manoa, na Zona Norte, após possivelmente ter espancado a esposa. De acordo com informações de testemunhas, a notícia sobre a possível agressão se espalhou pelo bairro e, logo em seguida, populares foram atrás dele para fazer justiça com as próprias mãos. Ao tentar fugir das pauladas e terçadadas, ele foi atropelado por um carro.

No local da agressão, havia muito sangue na via e também um terçado, junto com uma estaca de madeira, que foram utilizados na agressão. Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área. O suspeito foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) mais próxima do local.

Testemunhas informaram para a reportagem do EM TEMPO que cerca de 15 homens estavam envolvidos na agressão ao homem.

“Bateram muito nele. Eu vi apenas a hora que ele estava correndo das pessoas que tentavam o agredir. E, logo em seguida, o carro que passava na avenida o atropelou. O motorista achou que ele poderia ser algum ladrão e, em seguida, ele continuou apanhando até a polícia chegar”, declarou um homem que viu o ocorrido e chegou a filmar a ação, porém não disponibilizou o arquivo.

Wal Lima

EM TEMPO