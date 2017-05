Após atentado, dois ficam baleados no Prosamim do Cajual

Um tiroteio no início da tarde desta terça-feira (2) assustou os moradores do bairro Morro da Liberdade, Zona Sul. De acordo com policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram relatados muitos disparos na área próxima a Feira do Cajual, na Rua Primeiro de Maio. Duas pessoas teriam sido baleadas e levadas para o Pronto-socorro 28 de Agosto, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a ocorrência, relatando que por volta das 12h30 recebeu o chamado do local do fato. O aspirante Souto, supervisor de serviço da 2ª Cicom, enviou uma equipe a Rua São Pedro, na área do Bloco 8 , do Prosamim da Zona Sul.

Lá, os policiais confirmaram o nome de um dos baleados, mas como ele tem menos de 18 anos, não poderá ser identificado. No local, o pai da vítima disse que o filho tem 17 anos e que almoçava na hora do ataque. “Eu ainda estou perplexo. Não houve troca de tiros. Foram muito tiros na direção da nossa casa. Nos corremos para dentro mas meu filho foi atingido. Eram dois homens e eles fugiram a pé”, relatou o pai da vítima, que passa por cirurgia no pronto-socorro.

O outro baleado teria sido um mototaxista que também almoçava no local, mas que passa bem após ser atendido no 28 de Agosto.

De acordo com uma comerciante, que pediu para não ser identificada, foram ouvidos mais de oito disparos “Eles chegaram para matar alguém que morava em uma das casas, mas acabaram acertando as pessoas erradas”, defendeu mulher.

Segundo a 2ª Cicom, já foi solicitado as imagens das câmeras de segurança da área que possibilitem a identificação dos suspeitos que, segundo testemunhas, teriam chegado em uma motocicleta já atirando na direção das vítimas. O caso, agora, vai ser investigado pela Polícia Civil.

Essa feira do Cajual foi o mesmo local que no dia 18 de abril um homem foi assassinado a tiros. A vítima foi Tiago Lopes de Andrade, de 18 anos, mais conhecido como ‘Feijão’ que, segundo moradores, atuava no tráfico de drogas do local.

Laize Minelle

EM TEMPO