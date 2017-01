Após assaltos, polícia detém 7 jovens na Compensa

Sete pessoas, sendo duas menores de idade, foram detidas na noite desta segunda-feira (23), por policiais militares da Força Tática. O bando é suspeito de realizar assalto a mão armada nas proximidades da Receita Federal, na avenida São Jorge, bairro de mesmo nome, Zona Oeste de Manaus.

Segundo os PMs, os suspeitos foram localizados após denúncia de vítimas que tiveram pertences roubados. As informações foram repassadas pelo Centro Integrado Operações de Segurança (Ciops). “Realizamos patrulha pela área e na avenida do Ipase, bairro Compensa, Zona Oeste, localizamos o veículo modelo S10, de cor branca e placas PHC-3088. Durante abordagem encontramos alguns pertences roubados e um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. A numeração da arma estava suprimida”, destacou um PM que não quis divulgar o nome.

Brendon Callheros da Silva, 18; Pablo Eros da Silva Mustaf, 24; Fábio Ferreira de Cristo, 23; Poliana dos Reis Rodrigues, 19; Carolinne Ribeiro Pimentel, 19, e dois adolescentes, com idades de 15 e 17 anos, respectivamente, foram conduzidos até à sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Central de Flagrantes da Zona Oeste.

De acordo com o investigador, Max, os cinco jovens estão na sede da unidade policial, onde os procedimentos administrativos estão sendo adotados. Mas ainda não é possível afirmar se todos serão autuados por roubo e posse irregular de arma de fogo. Os jovens deverão prestar depoimento e o delegado platonista, com base nas informações de testemunhas e PMs, deverá decidir se os infratores poderão responder pelo crime em liberdade.

Isac Sharlon

EM TEMPO