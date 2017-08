Após assalto, funcionários da Expresso Coroado paralisam atividades em protesto por segurança

A paralisação durou aproximadamente 50 minutos e acabou com a chegada da Polícia Civil – Michael Dantas

Por volta das 10h da manhã desta terça-feira (22), trabalhadores da Expresso Coroado, uma das empresas que opera o transporte público, paralisaram as atividades em forma de protesto. Os rodoviários, que se organizaram em frente a garagem da viação, na rua Leopoldo Miguel, Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, cobram mais segurança.

Os trabalhadores contam que hoje pela manhã vivenciaram uma situação de perigo. Dois elementos realizaram um arrastão na linha 540/542. Um dos suspeitos chegou a atirar dentro do ônibus, mas o disparo não acertou ninguém. De acordo com o motorista César Lopes, os assaltos nos coletivos ocorrem quase diariamente.

Leia também: Flagramos um assalto a ônibus na Zona Norte e transmitimos tudo ao vivo; assista

“É muito complicada a nossa situação aqui, trabalhamos na base do medo”, disse ele. “Hoje ninguém se machucou, mas poderia ter sido muito pior. Por isso estamos reivindicando mais segurança”, concluiu César.

A paralisação durou aproximadamente 50 minutos e acabou com a chegada da Polícia Militar, que prometeu maior patrulhamento no local.

Denúncias via WhatsApp

O Serviço de Atendimento Comunitário da SMTU está recebendo sugestões e reclamações através do aplicativo de mensagens Whatsapp. Para fazer denúncias sobre o sistema de transporte coletivo é importante informações como horário, data e local da ocorrência, linha, número de ordem do ônibus ou placa do veículo.

Além do Whatsapp, a SMTU mantém outros canais de comunicação para receber reclamações e sugestões: SAC SMTU, pelos números 118, 3653-4289 e 3654-7152; email: [email protected]; página do Facebook: SMTU Manaus e pelo Instagram @smtumanaus.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Adolescentes assaltam ônibus com faca e arma de brinquedo no Coroado

Trabalhadores da construção civil fecham avenida Recife durante protesto

Motociclista morre ao ser arremessado contra cabine de caminhão no Coroado