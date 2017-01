Após assalto, fugitivos do sistema prisional são presos na Vila da Prata

Na manhã deste sábado (7), por volta das 10h30, os fugitivos do sistema prisional Lucas da Silva Roberto, 19, e Donavan de Almeida Vieira, 21, foram presos na rua Voluntários da Pátria, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

Os detentos haviam acabado de roubar um mercadinho na rua Santa Helena, no São Jorge, também na Zona Oeste.

Policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) tiveram que perseguir os criminosos que estavam em uma moto roubada, modelo Honda Titan de cor vermelha e placa PHC-2158.

“Por sorte estávamos próximo ao mercadinho e notamos a movimentação suspeita. Os assaltantes perceberam a nossa presença e tentaram fugir, mas conseguimos prendê-los a poucos metros de lá”, informou Michele Souza, cabo da PM que disse que os detentos chegaram a atirar contra a viatura.

A polícia acredita que a dupla realizava assaltos desde a última sexta-feira (6) em diversos estabelecimentos nos bairros Santo Antônio, Vila da Prata e Compensa.

A informação de que os dois homens são fugitivos do sistema prisional é do soldado Alessandro Soares. “Lucas é foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Donavam fugiu do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) no último domingo (1°)”, declarou.

Os dois foram conduzidos à central de flagrantes da Zona Oeste, o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, e autuados em flagrante por roubo, posse irregular de arma de fogo e receptação.

Com os criminosos foram apreendidos R$ 950 em espécie, seis celulares, um revólver calibre 38, quatro munições intactas e uma deflagrada, além da motocicleta roubada.

A Polícia Militar informou que possíveis vítimas dos infratores devem se dirigir até a sede do 19º DIP, onde é feito o reconhecimentos dos suspeitos e a devolução dos pertences roubados.

Balanço dos recapturados

O Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informou que, até as 14h30 deste sábado (7), 67 presos do Ipat e do Compaj foram recapturados e encaminhados novamente aos presídios.

Isac Sharlon

EM TEMPO