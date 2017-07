Após assalto em ônibus, suspeitos caem em igarapé para tentar fugir da prisão

Dois homens assaltaram, no fim da noite desta sexta-feira (28), um ônibus da linha 560, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo. Na fuga, a dupla se jogou em um igarapé, situado no final da rua Pico das Águas, na tentativa de escapar da prisão. Os policiais militares foram atrás dos suspeitos e efetuaram as prisões.

De acordo com informações de policiais militares do 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante as buscas pelos suspeitos, a população informou para onde os suspeitos haviam corrido.

Com a dupla foi encontrado um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 133 em especie, referente a renda do coletivo.

Os suspeitos identificados somente como “Gilson” e “Joel” foram reconhecidos por umas das vítimas, que estava dentro da viatura policial. A dupla foi levada para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

