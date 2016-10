Após arrastão na Zona Sul, dupla é baleada e presa por policiais militares

Dois homens em uma motocicleta, suspeitos de envolvimento em roubos e assaltos, foram alvejados por disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina próximo à bola da Suframa, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações apuradas com policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla trafegava em uma motocicleta, em atitude suspeita, por uma das vias de acesso à rotatória, quando foram orientados pela polícia a pararem o veículo para serem submetidos a uma abordagem policial de rotina.

Momento em que os dois elementos empreenderam fuga e seguiram em direção ao bairro Grande Vitória, Zona Leste, região em que, minutos após a primeira abordagem, foram rendidos após serem atingidos por tiros de arma de fogo; um dos disparos atingiu de raspão o abdômen de um dos suspeitos.

Segundo informações da equipe de investigação, a medida de precaução só foi adotada porque um dos infratores levantou a camisa, sacou uma arma e apontou em direção a viatura policial. Durante abordagem foi constatado que era um simulacro.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e, após realizar os primeiros socorros em via pública, conduziu os infratores até o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, bairro Coroado, Zona Leste, sobre custódia da PM.

Após liberação médica os dois envolvidos serão encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Sul da cidade, onde prestarão esclarecimentos e, posteriormente, serão indiciados pela prática dos delitos.

Portal EM TEMPO