Após aprovação, Silves terá contas inspecionadas pelo TCE-AM

Para averiguar possíveis irregularidades e ilegalidades praticadas pelo ex-prefeito de Silves (distante 204 km de Manaus), Franrossi de Oliveira Lima (PSD), o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) fará uma Inspeção Extraordinária no município. A solicitação para ação foi aprovada nesta terça (31), durante a primeira sessão da Corte em 2017.

Entre as irregularidades, apontadas no relatório que a reportagem teve acesso com exclusividade, estão a de que o ex-prefeito realizou pagamento de contas públicas mesmo após o encerramento de seu mandato e a transferência eletrônica para sua conta pessoal no valor de R$ 150 mil.

Através do documento de oficio n° 019/2017GP, com 13 páginas, enviado para o gabinete do relator do município de Silves, Mário Mello, no dia 19 de janeiro deste ano, o atual gestor da cidade, Aristides Queiros Oliveira Neto (PMDB) solicita a inspeção. O pleno de Contas aprovou ontem, por unanimidade, o pedido de inspecionamento.

De acordo com o documento, houve a ausência de transição administrativas entre os prefeitos, mesmo após uma portaria da Comissão de Transição, ocasionando a sonegação de documentos e acesso a informação por parte do ex-prefeito. Ainda, conforme o oficio, o ex-gestor é suspeito de realizado pagamentos no dia dois de janeiro de 2017, após o encerramento de seu mandato.

O documento apontou, ainda, que a prefeitura de Silves recebeu, conforme informes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), no mês de novembro de 2016 um montante de R$ 308,097, “ de forma que o repasse do dia 10 de novembro de 2016 alcançou R$ 481,846 mil. Em dezembro a cota referente a multa de repatriação garantiu ao município recursos extras no total de R$ 320,875 mil”, conforme o oficio.

Outras irregularidades apontadas no documento, estão o saldo negativo na conta da prefeitura no valor de R$ 100,162 mil, a transferência de R$ 150 para a conta pessoal do ex-prefeito, a falta de pagamento as obrigações providenciarias patronais do INSS relativas ao mês de outubro, novembro, dezembro e o 13° salário do ano passado.

“Além dessas irregularidades, o documento aponta o sumiço de 15 embarcações fluviais, além de veículos abandonados, sem peças de penes, e embarcações com motores e equipamento destruídos”, apontou Mário Mello.

Alerta

O presidente do TCE-AM, Ari Moutinho Junior, pediu para os relatores responsáveis pelas calhas do Amazonas fiquem em alerta para os decretos de estado de calamidade deferido pelos gestores municipais. De acordo com o presidente da Corte de Contas, muitos prefeitos acabam aproveitado da situação para burlar o processo de licitação e efetuar compras de forma irregular. “Temos que ficar atentos nesse ‘libera geral’ nos municípios que decretam situação de calamidade financeira”, disse Moutinho.

Henderson Martins

EM TEMPO