Após anúncio de aumento nas mensalidades de escolas particulares, Sinepe orienta pais sobre o reajuste

Fim do ano chegando e muitos pais já começam a se preparar para o período de matrícula nas escolas. Uma das principais preocupações para quem tem filho estudando ou ingressando em instituições particulares é o reajuste da mensalidade. De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe/Am), os valores são definidos por cada escola, conforme a sua planilha de gastos.

Segundo a lei nº 9.870, que regulamenta o reajuste da mensalidade escolar, não há um índice a ser seguido pelas escolas – que devem seguir a inflação do ano que foi de 8,5%. A orientação do sindicato vem após a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec/CMM) pedir explicações da entidade sobre o suposto aumento de 17% denunciado por pais de alunos.

No último dia 27 de outubro, o Sinepe participou de uma reunião na Câmara para prestar esclarecimentos sobre a planilha de custos das escolas particulares que justifica a correção nos valores das mensalidades. O encontro foi organizado após a comissão receber várias denúncias de pais de alunos de uma escola particular, localizada no conjunto Morada do Sol, Zona Centro-Sul de Manaus, que já anunciou aos responsáveis o aditamento de 17,41% para o próximo ano.

“O Sinepe não interfere no reajuste das escolas privadas. O percentual fica a critério de cada instituição”, afirma a presidente do sindicato, Elaine Saldanha. Ela explica que a legislação determina que o reajuste leve em conta a proposta educacional para o ano seguinte, o aumento de salário de professores e pessoal administrativo, investimentos e outras despesas.

O percentual de reajuste deve ser apresentado aos pais 45 dias antes do prazo final para a realização da matrícula. A presidente ressalta que, devido à crise econômica, as escolas têm apostado na criatividade para manter a competitividade no mercado, sem precisar reajustar as mensalidades. Ela acredita que muitas instituições não deverão aplicar novos preços no próximo ano.

Para que nem a escola e nem os pais saiam prejudicados, ela recomenda transparência e diálogo. O sindicato, segundo ela, tem orientado as escolas associadas para que o reajuste seja feito com cautela e avaliando o contexto econômico pelo qual a sociedade está passando. “As escolas precisam manter a sua sobrevivência, mas isso precisa ser feito de maneira muito criteriosa”, frisou.

Inadimplência

Um dos grandes problemas que as instituições de ensino têm enfrentado e que impacta também no reajuste das mensalidades é a inadimplência, que hoje está em torno de 20 a 30%, nas instituições de Educação Básica, conforme o Sinepe.

Elaine Saldanha diz que as instituições estão passando por grandes dificuldades, pois prestam serviços durante um semestre ou um ano todo sem receber e não podem tomar uma medida mais firme quanto aos inadimplentes. “Tornou-se praxe deixar o pagamento das escolas sem a devida prioridade, pois isto não impede que o aluno continue estudando ou que mude de escola, quando os pais consideram conveniente, mesmo sem quitar a dívida. Isso é algo que precisa ser revisto urgentemente, pois as instituições pagam impostos, geram empregos e não têm o direito de exercer a cobrança pelos serviços prestados”.

