Após anunciar fim do casamento, Adressa Urach apaga publicação nas redes sociais

A ex-modelo Andressa Urach causou confusão nas redes sociais durante o fim de semana ao anunciar o término de seu casamento com Tiago Costa.

No sábado (6), ela usou sua conta no Instagram para anunciar a separação, mas apagou o post no domingo (7).

Nesta segunda (8), ela voltou a se pronunciar sobre o término, mas voltou a excluir o registro das redes sociais.

“Juliana, perdoe o Tiago, ele ama você, me perdoe por acreditar que eu seria feliz com ele”, escreveu, se dirigindo à antiga companheira de Tiago.

“Eu e ele não temos a mesma fé. Eu fui imatura. Não esperei o tempo de Deus e estou colhendo o que plantei. Tudo que inicia errado, termina errado. Eu caí pela emoção”, disse.

“Perdão a todos que magoei. Essa história acaba aqui. Não vou nunca mais expor minha vida sentimental até que tenha maturidade para isso. Perdão à minha igreja por sujar seu nome. Perdão a meu filho por acreditar que daria certo. Perdão a todos familiares amigos e ao meu Deus que envergonhei e continuo envergonhando pelas minhas falhas”.

Tiago, no entanto, confirmou a separação e manteve a publicação em suas redes sociais. Eles estavam casados desde outubro do ano passado, mas já tiveram um relacionamento sete anos antes, do qual o filho Arthur é fruto.

