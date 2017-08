Após água suja invadir casas, moradores do Prosamim do Centro de Manaus limpam bueiros e córregos entupidos

Os moradores solicitam que uma equipe da prefeitura retire o entulho da via – Fotos: Divulgação

Um grupo formado por 20 pessoas, que moram na região do Prosamim do Centro de Manaus, localizado entre as ruas Ramos Ferreira e Leonardo Malcher, Zona Sul da cidade, realizaram, nesta quinta-feira (31), uma força tarefa para desobstruir bueiros e córregos. A ação resultou na retirada de entulhos como garrafas PET, copos, papel, papelão, embalagens de plástico, entre outros materiais, que são descartados pela população e facilmente causam a obstrução de esgotos.

De acordo com o pintor Paulo Henrique, de 49 anos, a ação teve caráter de urgência, pois os moradores do local sofrem com a água que transborda dos bueiros e invade residências. “Três casas já foram invadidas pela água. Quando chove, o nível da água sobe e ela escorre para dentro das residências. Já perdemos geladeira, cama box, guarda-roupas e outros objetos, porque o nível da água chega a 30 centímetros. Não dá pra recuperar, porque a água é imunda e com muita lama”, informou.

Há quase dez anos a limpeza é feita pelos moradores

Henrique solicita ainda a contribuição da prefeitura de Manaus em passar com uma equipe de limpeza, nesta sexta-feira (1º), para retirar os entulhos de lixos que ficaram aglomerados sobre a via. “Fizemos a nossa parte de desentupir. Esperamos agora que a prefeitura faça pelo menos a retirada do lixo da via, porque está impedindo a passagem de alguns carros e se der outra chuva o lixo volta todo para o bueiro”, disse o morador.

Paulo Henrique destaca ainda que essa não é a primeira vez que a comunidade se reúne para fazer trabalho de limpeza em bueiros e córregos. “Já realizamos outras vezes, porque a prefeitura nunca vem aqui limpar e nós já estamos cansados de denunciar. Moro há dez anos nesse Prosamim e é quase o mesmo tempo que eu tenho de limpeza nesses bueiros”, denunciou.

A reportagem tentou contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para saber quais são os procedimentos para solicitar uma equipe da prefeitura no local, mas não houve retorno.

Isac Sharlon

EM TEMPO

