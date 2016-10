Após adiamento por causa de furacão, Haiti terá eleições em 20 de novembro

O Conselho Eleitoral Provisório do Haiti anunciou nesta sexta-feira (14) que as eleições presidenciais e legislativas do país serão realizadas em 20 de novembro. Além disso, informou que o segundo turno ocorrerá em 29 de janeiro de 2017.

O pleito foi adiado várias vezes, e voltou a ter a data suspensa após a passagem do furacão Matthew, que causou destruição e gerou uma crise humanitária no país.

Os haitianos deviam ter ido às urnas no domingo passado (9), mas a votação foi adiada devido à devastação provocada pelo furacão Matthew, que deixou centenas de mortos e provocou uma nova crise humanitária em um país já devastado pelo terremoto de 2010.

A primeira rodada das eleições, realizada em 2015, foi anulada em meio a violentos protestos nas ruas e a denúncias de fraude maciça, deixando o país mais pobre das América em um limbo político desde então.

Folhapress