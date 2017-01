Após acidente de trânsito, 3 pessoas morrem eletrocutadas na AM-010

Três pessoas morreram, na noite desse sábado (21), em um grave acidente de trânsito envolvendo um micro-ônibus e fios de alta tensão. A fatalidade ocorreu no Km 90 da AM-010, em Rio Preto da Eva (a 57 Km de Manaus).

As vítimas fatais foram identificadas como: Carlos Augusto Lopes Menedes, 45, Francisco de Assis Pontes de Souza, 54 e Minéia Barreto de Souza, 44.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após um carro, não identificado, colidir com um poste de iluminação pública. Devido a batida, o poste caiu e os fios ficaram espalhados na via. Em seguida, o micro-ônibus que trafegava pela rodovia, bateu na fiação.

Ainda conforme os Bombeiros, os passageiros do micro-ônibus ficaram desesperados com a situação e ao tentaram sair do veículo, três pessoas foram eletrocutadas.

As vítimas fatais e as demais pessoas que estavam no ônibus, segundo o Corpo de Bombeiros, pertencem a uma igreja evangélica e, provavelmente, no momento do acidente, estavam indo para um culto.

Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus.

De acordo o tenente Monteiro do Corpo de Bombeiros de Rio Preto da Eva, ao total, 35 pessoas estavam no micro-ônibus. Segundo ele, os demais passageiros não ficaram feridos, mas foram levados para o hospital do município pois estavam bastante nervosos.

Ainda conforme o tenente, no momento do acidente, o micro-ônibus estava vindo da comunidade Novo Remanso, no sentido Rio Preto da Eva.

Os corpos de Francisco e Minéia serão velados na tarde deste domingo em uma igreja evangélica, situada na rua Nova, no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus. O local do velório da terceira vítima não foi informado.

Mara Magalhães

EM TEMPO