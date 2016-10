Após a liderança no ranking nacional e conquista do brasileiro, Rebeca Fonseca sonha com Tóquio 2020

O ciclismo vem em constante crescimento no Amazonas, com representantes em competições estaduais e nacionais. Um dos principais destaques no esporte sobre duas rodas é Rebeca Fonseca (Manaus Esporte Clube), que é a atual líder no ranking nacional de ciclismo de estrada e campeã brasileira de ciclismo de pista. Com tanta desenvoltura, a atleta de 25 anos já desponta como uma das promessas do Estado para Tóquio 2020.

Praticante de ciclismo de estrada e mountain bike, Rebeca ganhou destaque em outra modalidade do esporte sobre duas rodas, ao faturar o título de campeã brasileira no ciclismo de pista, na cidade de Maringá (PR), no último sábado (15).

Rebeca surpreendeu a todos ao vencer por pontos a dona da casa, Ana Paula Casetta (Clube Maringaense de Ciclismo), ainda mais pelo fato de não haver velódromo na capital amazonense, provando que não há barreira quando se tem força de vontade.

“Infelizmente, não temos velódromo aqui, mas sempre gostei muito do ciclismo de pista e isso não foi um problema para mim. Consegui a medalha de ouro, apesar das dificuldades, e com isso meu amor pelas pistas só aumentou, assim como minha motivação de continuar seguindo em frente”, disse.

A ciclista já liderava o ranking pelo ciclismo de estrada por 2 anos seguidos (2014/2015), mas ainda não tinha conquistado o título de campeã brasileira. Com as vitórias, agora ela sonha com a chegada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

“Ter tantas conquistas tão nova é uma grande motivação para melhorar a cada dia. Agora, o meu foco é ir vencendo nas competições e conseguir chegar até os Jogos de Tóquio. Sei que ainda é cedo para falar de vaga olímpica, mas esse é um sonho que quero realizar, e estou no caminho certo para isso”, destacou.

Falta de patrocínio

A falta de apoio do poder público e patrocínio são as principais dificuldades que um atleta enfrenta. Com Rebeca não é diferente, e para conquistar o título de campeã brasileira teve que arcar com os custos da viagem praticamente sozinha, contando apenas com a ajuda de um amigo.

“Faço em média de 20 a 30 viagens por ano, e quase todas foram assim, com a ajuda de amigos e familiares. Nesta última para Maringá, onde conquistei título nacional, tive a enorme ajuda de um amigo que também é ciclista, o Ralf, que me ajudou com a passagem de ida. Já para retornar a Manaus, peguei carona de carro com uma amiga até São Paulo, para comprar uma passagem mais barata. Infelizmente, essa é a realidade de muitos atletas, e a falta de incentivo é um dos principais fatores para a falta de crescimento no esporte. Não tenho nenhum apoio, e mesmo assim consegui ser campeã brasileira. Imagina se eu tivesse uma contribuição maior do meu país, Estado e município? Acho que poderia estar numa competição mundial”, declarou.

Rebeca ainda destaca que, apesar das dificuldades, não se revolta com a situação, pois pratica o esporte por amor. Ela agradece o apoio do marido, Gil Machado, que também é seu técnico no ciclismo e ajuda na educação do filho de 5 anos.

“Não me revolto com a situação, pois sei que tenho que correr atrás de meus objetivos. Mas às vezes fico triste, porque fazemos de tudo pelo esporte, e o retorno infelizmente não é recíproco. Tenho meu marido e um filho lindo que me apoiam diariamente, e sofro muito por ter que estar longe deles a cada competição, e com a falta de apoio as viagens tendem a ser mais prolongadas, pois sempre buscamos alternativas de economizar, indo para outras cidades de carro e dependendo de caronas de colegas. Meu filho sente mais, por ser mais novo, mas agradeço o apoio e compreensão do meu marido, que sempre está com ele”, finalizou.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO