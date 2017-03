Após 5 meses de sumiço, familiares de Cinthya Gama exigem resposta da polícia

Familiares da adolescente Cinthya da Gama Pereira, de 12 anos, que desapareceu no dia 5 de outubro de 2016, após sair de casa para pegar o irmão na escola, no bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus, pretendem realizar uma manifestação na próxima sexta-feira (24), para cobrar resposta da Policia Civil sobre o andamento das investigações.

A manifestação, que ainda não tem local definido, poderá ser realizada em frente à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Planalto, na Zona Centro Oeste da cidade, ou próximo ao colégio João Alberto de Menezes Braga, onde a menina foi vista pela última vez.

No dia do desparecimento, uma criança teria falado para os familiares da adolescente que viu um carro preto abordar a menina e uma pessoa teria tapado a boca de Cinthya e a colocado no veículo.

Cansada de tanto esperar por uma reposta da polícia, a mãe de Cinthya, a professora Cristiana Batista da Gama, 32, falou que espera que, com a manifestação, a polícia dê uma reposta sobre o desaparecimento da filha.

“Só dizem que ainda não fecharam o inquérito. Vai fazer seis meses e até agora não tenho nenhuma notícia e nem pistas do paradeiro da minha filha. A investigação está muito parada, queremos mais por parte da polícia”, disse Cristina.

Os familiares da menina já procuraram até a Policia Federal para ajudar nas investigações que levem ao paradeiro de Cinthya. Entretanto, a PF informou que só poderiam assumir as investigações, caso fosse comprovado que se tratava de tráfico humano.

“Não sei mais o que fazer, não sei o que de fato aconteceu com a minha filha. Não tenho nenhuma informação certa sobre o andamento das investigações”, falou a mulher revoltada.

Mesmo após quase seis meses do sumiço, a mãe da adolescente acredita que a filha esteja viva e tem esperança de encontrá-la.

“Eu sinto no fundo do meu coração que a minha filha está viva. Tenho esperança e muita fé que vou encontrar a minha menina. Todos os dias acordo com uma angústia e um aperto no coração tão grande, mas a minha fé continua forte. Sei que a minha filha vai voltar, sei que vou abraçá-la novamente”, falou a mulher emocionada.

A delegada Juliana Tuma, titular da Depca, informou que este é o caso mais complexo que já teve desde de que assumiu a delegacia. De acordo com a delegada, as investigações sobre o desparecimento da menina continuam, mas no momento não podem ser repassadas maiores informações para não atrapalhar os trabalhos.

“O caso continua sendo investigado. Continuamos empenhados para elucidar esse crime. De início, foi tratado como desaparecimento, mas agora foi convertido para sequestro e cárcere privado. As investigações têm caráter sigiloso e corre em segredo de justiça. É um caso bem complexo, não tem câmeras no local onde ela desapareceu, mas mesmo assim estamos, incansavelmente, buscando por provas para chegar ao paradeiro da Cinthya”, falou a delegada.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro da adolescente pode entrar em contato com a Depca pelo número 3656-8575 ou com a família pelos números (92) 99371-1432/99369-3072/99269-8608.

No dia 10 de outubro, os familiares fizeram uma manifestação em frente à escola João Alberto de Menezes Braga, para pedi ajuda das autoridades cometentes para encontrar a menina. Na ocasião, os familiares estavam com camisas estampadas com as fotos de Cinthya e com cartazes pedindo ajuda.

Caso Shara Ruana

Outro caso de desaparecimento que ganhou grande repercussão foi o da pequena Shara Ruana, de 7 anos. A menina sumiu no dia 28 de outubro de 2007 após sair de casa para cobrar pão, no bairro Betânia, na Zona Sul. Após 9 anos, desde do dia do seu desaparecimento, a família segue sem pistas do paradeiro da criança.

Mara Magalhães

EM TEMPO