Após 5 dias internado, borracheiro morre no João Lúcio; homem foi vítima de latrocínio

O borracheiro José Raimundo da Silva, 63, morreu na noite desse domingo (30) no Hospital Pronto-Socorro João Lucio, Zona Leste de Manaus, onde estava internado desde do dia 25 desse mês, após ser atingido com duas facadas. O suspeito foi preso.

O crime ocorreu na casa da vítima, localizada na rua 2, comunidade Santa Cruz, bairro de Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com informações de familiares da vítima, o autônomo estava em sua residência sozinho, quando o suspeito identificado como Luciano Oliveira, 22, conhecido como ‘Cachaça’ entrou no imóvel para roubar.

Na ocasião, ele feriu a vítima com duas facadas na barriga e fez várias perfurações no entorno do olho de José, provavelmente usando um afiador de faca.

Ainda conforme os familiares, Luciano é vizinho do autônomo e já havia entrado no imóvel outras vezes para roubar.

Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu sair da residência e pediu socorro. Ele foi levado para o HPS João Lucio, onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia da prisão, Luciano foi autuado por tentativa de homicídio no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e em seguida encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174. Entretanto, como a vítima morreu, o suspeito responderá o crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

