Após 40 dias de interdição, aeroporto de Parintins pode voltar a operar no período da noite

O Aeroporto Júlio Belém, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), poderá retomar suas operações apenas no horário da noite. A informação foi dada pela administradora Sofia Haidos, que disse já ter encaminhado à Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) o pedido para a ação.

Sofia disse que um dos motivos da interdição total do aeroporto é a presença de urubus durante os pousos e decolagens das aeronaves na pista do Júlio Belém.

“À noite não vamos ter esse problema e quando conseguirmos fechar o plano de manejo, solicitado pelo órgão, voltaremos a operar normalmente durante o dia”, afirmou.

Hoje, chegou à Parintins uma viatura da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que irá realizar a medição da macro textura da pista de pouso do aeroporto da ilha – uma outra exigência da Anac.

De acordo com Haidos, técnicos da Anac devem chegar em Parintins ao longo desta segunda-feira e, amanhã, devem iniciar os procedimentos no aeródromo local.

Além do aeroporto, o porto de Parintins também está interditado. O parintinense vem utilizando o porto particular da empresa Santa Rosa.

A reportagem tentou falar com representantes da Anac, tendo em vista que, no dia 4 de outubro, o órgão alegou que a interdição era justificada porque o aeroporto não atendeu ao prazo limite para o envio de um plano de manejo que a agência teria pedido há 30 dias. As ligações não foram atendidas e, por e-mail, a Agência não respondeu se a administração do aeroporto enviou o documento para a liberação dos voos.

“Encaminhei a solicitação para a área técnica responsável e estamos aguardando retorno. Como amanhã é feriado, certamente responderemos na quarta-feira”, diz a Anac, via e-mail.

Tadeu de Souza

Correspondente GRNC