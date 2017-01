Após 4 mortes, situação na UPP é controlada

O princípio de rebelião, na tarde desta segunda-feira (2), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), foi contido pela polícia. No entanto, a ação resultou na morte de quatro detentos. Os policiais e agentes penitenciários conseguiram conter os presos e evitaram mais mortes.

Ainda não é possível confirmar se os presos assassinados na UPP tinham ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações foram divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Os presos assassinados foram identificados como Kevin Kline Silva Farias (galeria 6, cela 4), Paulo Henrique dos Santos Lagos (galeria 1, cela 8), Andrei Chaves de Moura Costa (galeria 1, cela 5) e Carlos Alex Bruno da Silva (galeria 6, cela 3).

Alexandre Moraes, ministro da Justiça, desembarca, na noite de hoje, na capital amazonense para tratar medidas de prevenção de novas rebeliões em presídios.

A reunião será realizada na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, e contará a participação de membros do sistema de segurança pública do Amazonas.

No total, 130 detentos, possivelmente integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foram transferidos no fim da tarde desta segunda-feira para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, bairro Centro, Zona Sul.

