Após 4 dias, amigos e familiares se despedem do menino Gustavo, que morreu ao cair num bueiro em Manaus

Angústia e emoção marcaram a despedida do menino Gustavo Silva Araújo, 7, nesta quinta-feira (27), quando a criança que morreu dia 23 deste mês, ao cair em um bueiro no Monte das Oliveiras, Zona Norte, finalmente pode ser sepultada por familiares.

O velório, que começou ainda na noite de ontem (26), e seguiu nesta manhã, foi realizado na Igreja Assembleia de Deus, situada na rua Preciosa, próximo onde ele morava, e reuniu diversas pessoas, entre parentes, amigos, conhecidos e até desconhecidos, que se comoveram com a história.

Muito abalados, os pais do menino, Antônio José Matos, 43, e Elenice Alves da Silva, 33, não se afastaram do caixão em nenhum momento e estavam visivelmente cansados e abalados. Com poucas palavras, apenas a mãe de Gustavo disse não pensar ainda em entrar com uma ação contra o Estado. “Não penso em nada disso, não tenho condições de falar nada agora”, disse.

Chorando constantemente, tio de coração do pequeno Gustavo e amigo da família, Cidomar Rodrigue, 55, disse estar de coração partido. Ele contou que viu Gustavo crescer e que o menino era o melhor amigo de sua filha Suellem, de 6 anos.

“Ele estudava com a minha filia, cresceram juntos. Eu conhecia o Gustavo desde bebê. Moro bem perto da casa dele, sempre foi um menino muito querido. No dia do acidente eu estava trabalhando, mas quando soube foi um choque. Vamos sentir muita saudade”, comentou.

Mesmo sem conhecer Gustavo, o mecânico Pedro Santos, 30, esteve no velório do menino. Morador do bairro, mas de uma rua distante, ele disse ter acompanhado todo o sofrimento da família, pela mídia e até mesmo no primeiro dia das buscas pelo corpo. “Não tem como não se emocionar, ele era só uma criança. Eu não o conhecia e nem a sua família, mas quando tudo aconteceu eu fui lá na rua para tentar ajudar a encontrar. Infelizmente o pior aconteceu e eu espero que Deus conforte o coração dessa família”, disse.

Antes do enterro, que aconteceu por volta das 10h, no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, localizado no bairro Tarumã, o corpo do menor percorreu algumas ruas da comunidade onde morava para receber as últimas homenagens dos moradores, amigos e vizinhos que lamentaram a partida precoce de Gustavo.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO