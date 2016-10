Após 36 anos, vulcão Aso entra em erupção no Japão

O vulcão mais ativo do Japão, no Monte Aso, pode entrar em erupção nas próximas horas, depois de 36 anos de adormecimento, informaram as autoridades locais neste sábado (8). O vulcão já está expelindo cinzas a uma distância de 11 quilômetros.

O Monte Aso fica na parte central da ilha de Kyushu, no sul do Japão, e a Agência Meteorológica emitiu nesta madrugada um alerta de erupção, elevando o nível de alarme para 3, em uma escala que vai até 5. Também foi proibida a entrada de pessoas na região da cadeia de montanhas por risco de desmoronamento. Os serviços ferroviários estão interrompidos temporariamente e cerca de de 29 mil casas estão sem energia elétrica. Algumas explosões já foram diagnosticadas nas primeiras horas de hoje, as quais expeliram rochas a uma distânica de um quilômetro da cratera principal do vulcão.

Os analisas japoneses pesquisam a possibilidade do vulcão ter retomado suas atividades devido ao terremoto registrado na região em abril, o qual provocou 49 mortes. O Japão fica localizado no chamado “anel de fogo do Pacífico”, onde há ao menos 100 vulcões e falhas tectônicas cujos movimentos provocam tremores de terra e tsunamis.

Agência Ansa