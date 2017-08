Após 24h, sequestro de mãe e filho de 1 ano continua sem resposta; caso pode ter reviravolta

Ulisses postou no Facebook uma foto com Flávia na última segunda-feira, supondo um retorno do casal – Reprodução

O suposto sequestro, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro da Paz, continua sem solução. Ulisses Costa da Silva, 28, é procurado pela polícia do Amazonas após ter “sequestrado” a ex-companheira Flavia Larissa de Abreu, 20, e o filho deles, de apenas um ano de idade.

O caso está sendo investigado como sequestro pela polícia, entretanto, recebemos a informação de que Flávia Larissa pode ter ido com o ex-marido por livre e espontânea vontade. Anna Ticyanno Oliveira, diz que é ex-mulher de Ulisses e teria visto ele com Flávia nesta semana. No post que fizemos na página oficial do EM TEMPO no Facebook, ela questionou as informações repassadas pela polícia.

“Há uns 3 dias atrás, ela (Flavia Larissa) ligava para ele (Ulisses) dizendo-se estar passando necessidade e não queria mais o rapaz (atual companheiro) que estava com ela. Ela estava com medo de que esse rapaz tentasse contra vida de ambos. Na noite do suposto ‘sequestro’, eu (Ana) estava com ele (Ulisses) num telefonema, no exato momento, em que ele passava na rua onde Larissa mora com a mãe. Eu ouvi a voz dela ‘Ei quero falar contigo’. Ela gritou e, em seguida, a ligação caiu. 5 minutos depois, a mãe de Larissa me ligou dizendo que ele a tinha sequestrado e sumiu. Por volta das 23h30, eles apareceram na minha casa. Os dois estavam ótimos e Larissa me falou que estava com ele porque quis e não queria mais voltar pra ficar com seu ex namorado”, descreveu no post.

Em outro comentário, Anna diz que é ex-esposa do Ulisses e tem um filho de 4 anos com ele. Aparentando ter um bom relacionamento com o ex, ela disse que viveu 7 anos com Ulisses e reafirmou que a Flávia não foi forçada a entrar no carro, como relatado pela polícia. “Os dois estão juntos porque querem”, finalizou.

Ulisses postou no Facebook uma foto ao lado de Flávia, na última segunda-feira 97), supondo um retorno do casal. Já nesta sexta-feira (11), após divulgação do caso do sequestro, ele postou uma mensagem enigmática na sua rede social. “Eu posto ou não posto, dúvidas”, escreveu ele.

De acordo com a delegada Poliana Menezes, o caso está fundamentado na versão apresentada pela família quando registrou a ocorrência. Flávia estava com os filhos dela, dois meninos de um e quatro anos. A criança de quatro anos relatou que a mãe foi surpreendida pela chegada de Ulisses que, saiu de um carro e a obrigou a entrar no veículo, agindo de forma violenta. Larissa estava com o filho de um ano no colo.

“A criança de quatro anos presenciou a ação e, em seguida, saiu correndo para relatar o que havia ocorrido à avó materna. Em depoimento, a mãe da jovem informou que vizinhos contam que viram Ulisses rondando aquela região onde Larissa mora, em um carro da montadora Ford, modelo Fiesta, de cor preta e placas JXN-8397”, disse Poliana.

Neste sábado, a reportagem entrou em contato novamente com a delegada, mas não obtivemos resposta sobre a investigação das novas informações sobre o caso.

A delegada ressaltou, ainda, que a vítima possui medida protetiva de urgência em benefício dela, uma vez que ela já tinha registrado Boletins de Ocorrência (BOs) contra o infrator, por já ter sido ameaçada de morte e agredida fisicamente por ele. Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe de investigação da Delegacia da Mulher a localizar e prender Ulisses, entrar em contato pelo disque-denúncia da unidade policial: (92) 3236-7012.

Poliana Menezes destacou que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.

