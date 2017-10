Após 22 anos, Carlos Arthur Nuzman renuncia à presidência do COB

Preso desde a última quinta-feira (5), Carlos Arthur Nuzman, 76, renunciou nesta quarta-feira (11) à presidência do COB (Comitê Olímpico Brasileiro). A saída foi confirmada na assembleia geral da entidade, que está sendo realizada neste momento no Rio de Janeiro. Ele enviou uma carta para os membros do comitê.

Nuzman já havia, no sábado (7), enviado carta aos remanescentes da cúpula do COB na qual pediu licenciamento por tempo indeterminado para se defender das acusações de participação em esquema de compra de votos para eleger o Rio sede da Olimpíada de 2016.

