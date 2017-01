Após 21 dias internado, homem morre vítima de facada

O auxiliar de pedreiro, Gleidson Santana da Silva, 34, morreu neste domingo (29), no Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, Zona Leste de Manaus. Gleidson foi esfaqueado no abdômen no último dia 7, no Núcleo 16, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com a irmã da vítima, Keliane Santana, 21, o irmão saiu de casa para fazer um serviço em uma obra e não retornou.

“Ele tinha o costume de dormir fora de casa, mas sempre voltava no dia seguinte. Dessa vez ficamos uma semana sem notícias dele, quando eu fui atrás nas delegacias acabei encontrando ele no hospital”, relatou a irmã.

Ainda segundo a irmã, Gleidson era usuário de drogas e trabalhava para sustentar o vício. Ela acredita que o irmão tenha reagido a algum assato, já que não tinha problemas com outras pessoas. Ela ainda recebeu um vídeo que pode ajudar nas investigações.

“Uma amiga me encaminhou um vídeo onde ele aparece sendo atendido pela equipe do Samu, mostra um pouco do local do crime. Vou procurar saber quem fez isso com ele”, disse.

O corpo de Gleidson foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO