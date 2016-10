Após 20 dias de buscas, sumiço da adolescente Cinthya Gama ainda é um mistério

Vinte dias após o sumiço da adolescente Cinthya Gama Pereira, 12, o caso ainda é uma incógnita tanto para a família quanto para as autoridades policiais que investigam o desaparecimento. A menina sumiu no dia 5 deste mês após sair de casa para ir buscar o irmão no Colégio João Alberto de Menezes Braga, no bairro Vale do Sinai, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações em torno do caso continuam, mas sem resultados práticos.

“As equipes da Depca estão realizando diligências diuturnamente com intuito de encontrar a adolescente. As investigações não irão encerrar até que as equipes logrem êxito na elucidação do desaparecimento”, disse Juliana Tuma.

A delegada ressaltou que mais detalhes sobre o andamento das investigações não serão repassados para não atrapalhar os trabalhos em torno do caso.

Conforme a mãe da adolescente, Cristiana Batista da Gama, no dia 5, a filha saiu por volta das 11h para pegar o irmão na escola e desde então não voltou mais para casa. Uma criança teria falado para a mulher que viu um carro preto abordar a menina, quando uma pessoa teria tapado a boca de Cinthya e a colocado dentro do veículo.

No dia último dia 10, familiares e amigos da adolescente realizaram uma manifestação, pedindo mais atenção das autoridades competentes para encontrar a menina.

“Eu tenho cinco filhos e ela é mais velha, meu braço direito. Pedimos mais empenho por parte da polícia para encontrar minha filha, pois ela não é a primeira criança que desaparece em Manaus. Estamos desesperados”, disse a mãe durante a manifestação.

No dia 13, durante uma coletiva de imprensa, a delegada Juliana Tuma informou que a Policia Civil e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) uniram forças para encontrar a adolescente.

Na ocasião, a Juliana Tuma falou que a família da adolescente havia apontando um suspeito, identificado apenas como ‘Peixe’. O homem foi localizado e ouvido na sede da especializada e em seguida liberado.

As câmeras de segurança da escola onde a menina teria ido buscar o irmão e de um imóvel situado nas proximidades da unidade de ensino foram solicitadas pela policial. Entretanto, os equipamentos não estavam funcionando dia do fato.

Dados

Conforme os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), de janeiro a setembro deste ano foram registrados 306 desaparecimentos de crianças e adolescentes em Manaus.

Em 2015, no mesmo período foram registradas 343 ocorrências.

Ainda conforme os dados, a faixa etária das crianças é de 0 a 11 anos, já adolescentes é 12 a 17 anos.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO