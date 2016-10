Após 2 anos e meio no CPE, Adail Pinheiro é transferido para o Compaj

Depois de dois anos ‘abrigado’ na sede do Comando de Policiamento Especializado (CPE), ex-prefeito de Coari (a 366 quilômetros de Manaus), Adail Pinheiro, foi transferido na manhã desta quarta-feira (19) para o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174.

O fato ocorre após a 60ª Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial (Proceap), órgão vinculado ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), enviar nessa terça-feira (18), ao Comando da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/AM) uma recomendação para transferência dos presos que estão aguardando os julgamentos na carceragem improvisada do CPE, situado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, alegando com o local não tem condições para abrigar presos de justiça.

Adail estava preso há dois anos e meio, sob a acusação de comandar um esquema de prostituição infantil em Coari. O político foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), em novembro de 2014, a 11 anos de prisão em regime fechado pelo crime, porém, desde fevereiro do referido ano já estava preso no CPE.

Antes de ser levado para o Compaj, Adaill realizou exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal (IML), onde chegou por volta das 11h30 em uma viatura da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O procedimento durou cerca de 15 minutos, logo após ele seguiu para o presídio.

Portal EM TEMPO