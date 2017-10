Apontado como autor de homicídio ocorrido em 2012, homem é preso no bairro Petrópolis

Suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em 2012, em Tefé (a 523 km da capital), David Pereira Medeiros, de 23 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (17), na residência onde morava, localizada na rua José da Gama e Abreu, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus

A prisão do suspeito foi feita por meio de equipes da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), que cumpriram o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio por volta das 8h.

De acordo com o titular do DECP, Samir Freire, o mandado de prisão preventiva em nome de David foi expedido no dia 30 de junho de 2016, pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 2ªVara da Comarca de Tefé.

“O jovem é apontado como autor de um homicídio ocorrido em 2012, no município de Tefé. O crime teria sido cometido por motivo fútil, após uma confusão envolvendo amigos”, explica.

Ao término dos procedimentos na DECP, David será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia BR-174, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria

