Aplicativo vai auxiliar ensino na rede estadual

Uma nova ferramenta passa a ser utilizada nas escolas públicas da rede estadual de ensino. Trata-se do aplicativo Google Classroom, uma forma de interação entre alunos e professores para otimizar o tempo que os estudantes passam na internet para aprender mais.

A escola estadual Homero de Miranda Leão, localizada na avenida Atroaris, conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova 1, Zona Norte, foi escolhida para receber o projeto piloto e está em fase de finalização pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Pedagoga há 23 anos, a gerente do Centro de Formação Padre José de Anchieta (Cepan), da Seduc, Adriana Passos comentou que o projeto é uma maneira de otimizar o tempo em que os estudantes estão conectados e oferecer alternativas de aprendizagem. “Em um mundo globalizado e uma era digital, em que muito se faz por meio da internet, resolvemos nos inserir no mundo deles e até mostrar outras formas de aprender”, disse.

A trainee do projeto, Fabiana Gama, salienta que há várias formas de interação entre alunos e educadores por meio do aplicativo. “A partir desse recurso, os professores ficarão mais próximos dos seus alunos. São feitos fóruns de interação em que podem ser compartilhados filmes e

imagens”, afirmou.

A professora que coordena a implantação do novo sistema educacional na escola, Ana Patrícia Lima, explica que houve capacitação dos professores antes de aplicar a metodologia digital aos alunos. “Fizemos um curso com carga horária de 20 horas. Todos os alunos precisaram fazer uma conta no Google na qual os professores podem fornecer todo o conteúdo ministrado em sala de

aula”, informou.

Ainda de acordo com a coordenadora, que também é professora de matemática, o Google Classroom vai auxiliar principalmente os estudantes que perderem aula. “Não haverá como perder o conteúdo. Poderemos salvar nossas aulas, textos, vídeos e imagens na nuvem e será disponibilizado o conteúdo para o aluno recuperar a matéria”, revelou Lima.

O Classroom é uma sala de aula interativa em que todos poderão cooperar na aprendizagem dos estudantes da rede pública. A escola pode criar um site próprio para os pais também terem acesso às aulas.

