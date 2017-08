Aplicativo vai ajudar consumidores do Amazonas a consultar preços do comércio

O aplicativo permitirá que consumidores possam acessar valores dos produtos vendidos pelos estabelecimentos comerciais – Márcio Melo

A partir desta quarta-feira (30), consumidores amazonenses terão acesso a uma ferramenta que oferece o serviço gratuito de pesquisa dos preços de produtos praticados no comércio do Estado. O lançamento vai ocorrer nesta quarta-feira (30), às 11h, na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). O “Busca Preço Amazonas” foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (Detin) da Sefaz.

Leia também: Aplicativo ‘Mission 7’ facilita acesso a serviços diversos em Manaus

De acordo com o secretário de Fazenda, Francisco Arnóbio Bezerra, ao digitar o nome do produto ou alguma palavra-chave, o “Busca Preço Amazonas” realiza a pesquisa nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) armazenadas na Sefaz. O sistema exibe a listagem dos produtos encontrados a partir do menor para o maior preço.

“O ‘Busca Preço Amazonas’ obtém os preços a partir das NFC-e emitidas no Amazonas e armazenadas na Sefaz. Cada vez que uma NFC-e é emitida por um estabelecimento, o preço dos itens registrados na nota é inserido e atualizado no sistema”, ressaltou Bezerra.

Há consumidor que prefere consultar preços nas lojas foto: arquivo AET

Conforme o chefe do Detin, Rodrigo Albuquerque, por padrão, é exibido os preços de notas emitidas nas últimas 48 horas. No menu de opções, o usuário pode alterar o período da consulta de um dia até sete dias, podendo dessa forma acompanhar os valores praticados. Ele explica que a figura de um “foguinho” indica os preços das notas fiscais emitidas recentemente.

Essa é a informação mais “quente” disponível pelo sistema. Como a atualização ocorre de hora em hora, é possível que o usuário do “Busca Preço Amazonas” se beneficie das promoções relâmpagos que acontecem, inesperadamente, em alguns estabelecimentos comerciais, como supermercados. A informação neste caso pode ser uma aliada na economia doméstica.

“Quanto mais recente o preço coletado, maior a chance de ser o preço praticado no momento da consulta. Mas, as informações exibidas não configuram, em nenhuma hipótese, anúncios por parte dos estabelecimentos emitentes, podendo haver alteração de preços ou indisponibilidade de produtos em qualquer momento posterior à emissão da nota fiscal”, disse Rodrigo Albuquerque.

Henderson Martins

EM TEMPO

Leia mais:

Mulher baleada durante invasão em balneário morre no João Lúcio

Conselho abre inscrição para peritos em segurança no trabalho e saúde em Manaus

Furtos de refletores da Ponte Rio Negro causam quase R$ 1 milhão de prejuízo