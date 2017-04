Aplicativo Uber divide plenário da CMM

A implantação do aplicativo Uber na capital amazonense e a operação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que resultou na apreensão de 14 veículos que estavam transportando passageiros por meio da ferramenta, repercutiu nesta segunda-feira (17) no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Funcionando na cidade desde a última quarta-feira, o aplicativo se tornou mais uma opção de transporte para os passageiros de Manaus, pois com um toque na tela de seu celular, o usuário pode conseguir, em poucos minutos, um motorista. O ponto que está sendo discutido entre os parlamentares é sobre a realização da regulamentação, que ainda não aconteceu, o que torna o transporte irregular.

Contrário ao aplicativo, o vereador Bessa (PHS) parabenizou a ação da SMTU e lembrou que o mecanismo ainda é ilegal, mesmo já estando em funcionamento na cidade.

“No artigo 20 do decreto 3.286 de 11 de março de 2016, diz que será considerado exercício irregular de atividade aquele que explorar o serviço similar a táxis sem que o veículo ou condutor estejam cadastrados na SMTU. Então, a superintendência não cometeu nenhum crime. Não tem como aceitar o errado. Ressalto que não queremos proibir, mas precisa haver regulamentação”, pontuou.

Em meio a discussões, o presidente da Câmara, vereador Wilker Barreto (PHS), ponderou que o Uber iniciou as operações de forma errada em Manaus, mas o tema será o centro de debate agendado para amanhã, na casa, por meio de audiência pública.

“O aplicativo precisa operar em Manaus sob regras claras para o consumidor, sem ‘canibalizar’. As discussões na casa legislativa precisam ser para sociedade e não em favor de categorias. Na minha opinião eles começaram de forma torta. Não vieram à Câmara e não foram à prefeitura”, ressaltou.

Amparo legal

Na defesa do aplicativo e dos motoristas que aderiram ao sistema, o vereador Chico Preto (PMN) afirmou que o modelo de transporte de passageiro tem previsão legal conforme o artigo 12 da Constituição Federal, que diz que os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados pelo poder público municipal.

“O aplicativo não precisa de autorização da prefeitura. Cabe a ela organizar e disciplinar o serviço com um decreto. Eu vou defender essa posição de que cada Poder Executivo municipal regulamente o serviço como fez o Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Brasília, criando alternativas de mobilidade urbana”, disse o vereador.

O líder do prefeito na Câmara, Marcel Alexandre (PMDB) diz que acertou com o superintendente da SMTU, Audo Costa, em esperar a definição do Uber que tramita no Congresso Nacional, em Brasília. Porém, com o aplicativo já funcionando e na tentativa de evitar novas apreensões de veículos, ele disse que vai propor ao prefeito Arthur Neto (PSDB), uma regulamentação da mesma forma que os outros municípios.

“Para dar legalidade, precisamos atender por lei garantindo a igualdade de concorrência. A prefeitura não pode ser furtar a isso. Como a demanda encontra celeridade, vou propor para que a gente possa seguir a mesma linha dos outros municipalistas”, disse o vereador.

Diogo Dias

EM TEMPO