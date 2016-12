Aplicativo para matrículas em rede pública será lançado na sexta

As secretarias de Educação do Estado (Seduc) e do município (Semed) lançam, nesta sexta-feira (16), às 9h, os seus respectivos calendários de matrícula para o ano letivo de 2017. As duas pastas anunciaram para a ocasião o lançamento do aplicativo Matrículas Amazonas, uma ferramenta midiática desenvolvida pela empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam), que vai promover a integração de todos os serviços oferecidos pelas secretarias do governo e da prefeitura.

O governador José Melo explicou que o aplicativo vai reunir serviços na área de educação, saúde, arrecadação tributária, trânsito e segurança pública. Segundo ele, além da matrícula para ingresso nos ensinos fundamental e médio, o sistema ainda vai incorporar alertas de multas no trânsito, vencimento de licenciamento de veículos e habilitação, que estarão disponíveis no celular, a partir deste mês.

Melo fez questão de frisar que esta modernização atende a uma necessidade fundamental de melhorar a qualidade dos serviços públicos, mas sem que isso impacte nas finanças públicas. “Esta é uma das novidades em termos de ação de governo, algo que efetivamente vai facilitar a vida de muita gente. O alcance deste aplicativo já é tanto que, desde o lançamento da primeira fase desta ferramenta, no início do mês, já é possível até mesmo o pagamento de impostos e acesso ao sistema de licenciamento e habilitação de veículos”, explicou Melo.

Mobilidade

A aposta na mobilidade tem o objetivo de trazer maior eficiência ao atendimento à população e foi intensificada desde o ano passado, por determinação do próprio Melo. Há um ano, o governador orientou a criação do marco legal da tecnologia da informação, que possibilita o monitoramento on-line da folha de pagamento. Além da Seduc, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e de Saúde (Susam) foram incluídas neste pacote de inovação.

O diretor-presidente da Prodam, Márcio Silva de Lira, disse que a expectativa do sucesso da nova ferramenta está na possibilidade de melhorias nos serviços, ampliação da capacidade dos cidadãos de fiscalizar os serviços públicos, transparência na gestão administrativa e lançamento de serviços corporativos.

“A ideia é que todos os serviços que hoje temos na nuvem e na internet possam ser disponibilizados para a população amazonense de maneira simples, com acesso único ao cidadão. O objetivo é realmente este: simplificar”, destacou.