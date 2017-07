Aplicativo ‘Mission 7’ facilita acesso a serviços diversos em Manaus

O novo aplicativo tem a proposta de “Uberização” de tarefas nas categorias Fixer – Márcio Melo

Garantir o acesso facilitado a um serviço se tornou uma tarefa mais fácil com a ajuda das novas tecnologias. Em Manaus, a nova ferramenta genuinamente amazonense, a “Mission 7”, em breve estará à disposição do público como uma plataforma que vai aproximar os prestadores de serviços aos clientes, cobrando valores atraentes, a partir de R$ 15.

O novo aplicativo, segundo o seu desenvolvedor Arthur Melo, 22, tem a proposta de “Uberização” de tarefas nas categorias Fixer (voltada para limpeza e serviços domésticos), Support (direcionado para manutenção e conserto) e Runner (com serviços de entrega de encomendas).

A previsão é que o aplicativo esteja disponível pela Apple Store, na primeira quinzena de agosto. O aplicativo é de autoria de uma equipe que atua no Programa Brasileiro de Educação para Desenvolvimento em sistema iOS, da Brazilian Education Program for IOS Development (BEPiD), realizado na Fucapi.

O desenvolvedor Arthur Melo, 22, disse que são duas versões do aplicativo. A primeira será a do “herói” que voltada para os trabalhadores que irão fazer as chamadas “missões”. O “herói” vai se cadastrar dando o máximo de informações para que a plataforma tenha resguardo legal contra qualquer eventualidade, como CPF, RG, comprovante de residência e antecedente criminal. Apenas com essas informações o profissional entrará como prestador de serviço.

Na hora do cadastro, o profissional escolhe em qual das três áreas vai atuar. A primeira para pessoas que querem ajudar outras, como auxílio de limpeza doméstica, lavagem de carro, passear com bichos de estimação. A segunda categoria será de entrega, como, por exemplo, mercadorias, pacotes ou documentos e entregas em geral. O terceiro segmento será o de consertos voltados para profissionais como eletricistas, mecânicos, bombeiro hidráulico, entre outros.

A segunda versão do aplicativo atenderá aos clientes que devem solicitar os serviços, o propriamente dito consumidor final. Nesse também haverá as opções de escolhas das necessidades. Depois, efetuada a escolha, o consumidor deverá detalhar melhor a “missão” ao profissional autônomo. “Pela plataforma, tanto o herói quanto o cliente podem fazer a negociação de valores até chegarem a um acordo final de valor”, explica Arthur.

O designer Christofer Ramos, 21, informou que o custo dos serviços tem um valor mínimo para contratação que depois pode aumentar, de acordo com a negociação entre as partes negociantes. Na categoria da prestação de serviços, o preço mínimo é de R$ 18, na categoria entrega é R$ 15 e mais R$ 1 por cada quilômetro rodado no ato da entrega, e a última categoria, a de conserto, é de R$ 35.

“Queremos dar a oportunidade de as pessoas conseguirem gerar uma renda extra usando as habilidades secundárias delas. Queremos gerar uma comunidade de heróis prontos para resolver os problemas do dia a dia das pessoas, gerando renda para os dois lados”, afirma Christofer.

Retorno

O designer Albert Melo conta que a novidade teve uma resposta imediata do mercado de pessoas que entram em contato, em busca de informações sobre o aplicativo. “Surpreendeu porque a gente não esperava que tivesse um retorno tão rápido”, comenta.

Albert explicou ainda que o número de heróis, ou seja, os profissionais disponíveis na plataforma, será sempre limitado de acordo com a demanda, para não ter oferta abundante de serviço para uma demanda baixa, ocasionando que os heróis ficariam tempo demais parados aguardando por trabalho.

Um mercado em crescimento na cidade

O professor Guto Kawakami, 26, contou que o projeto BEPiD existe na Fucapi porque a equipe acredita nesse mercado tecnológico em Manaus e no crescimento da oferta de produtos. “Por esse motivo que há investimentos em projetos como esse [Mission 7], para mandar cada vez mais aplicativos às lojas e ajudar a sociedade com bons produtos”, comenta.

A previsão, segundo ele, é que até o fim do ano outros sete projetos de aplicativos, que estão em construção na Fucapi, estejam disponíveis para o mercado. “Por enquanto ainda estão em fase de desenvolvimento. Mas, depois que eles conseguirem ter um plano de negócios e a validação, poderão sair para o mercado e disponibilizar os serviços”, explicou o professor.

A plataforma vai estar aberta para profissionais que trabalham, por exemplo, com manutenções gerais em eletricidade, consertos rápidos, limpezas domésticas, entregas de documentos e encomendas gerais, lavagens de carros, arrumação de casas e espaços, passeio com animais ou pinturas de paredes.

As pessoas que queiram fornecer os serviços na nova plataforma devem entrar em contato por meio do WhatsApp (92) 98239-2399 ou pelo e-mail [email protected]

