Aplicativo facilita inscrição de servidores e bolsistas em cursos da Espi

Servidores da Prefeitura de Manaus e estudantes vinculados aos programas Bolsa Universidade (PBU), Idiomas (PBI) e Pós-Graduação (PBPG) poderão, a partir da próxima terça-feira (2), se inscrever nos cursos da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), por meio de aplicativo Mohatron, desenvolvido para smartphones.

A criação de um aplicativo com essa finalidade vinha sendo discutida desde outubro do ano passado, a partir de proposta feita à Escola pela empresa Mohatron Tecnologia e Comunicação, que abraçou o projeto. O acordo vai permitir que o aplicativo seja desenvolvido sem qualquer ônus ao Município, pois será interligado em outro protótipo já criado pela empresa.

A empresa já desenvolvia soluções para a Escola com o sistema de mensagens via SMS, usado para comunicação direta com os bolsistas. “Conhecemos a Espi e o trabalho de inclusão socioeducacional que ela realiza e achamos que seria bom firmar esta parceria”, explica o diretor-financeiro da Mohatron, Taicir Mohamed.

O aplicativo foi apresentado no dia 12 de abril, durante o lançamento do Catálogo Anual de Cursos 2017 da Espi e será mais uma ferramenta para dar comodidade e facilidade na pré-inscrição de cursos, palestras, oficinas e demais atividades realizadas pela Escola. A efetivação da inscrição depende, em alguns casos, da liberação da chefia do servidor.

Sistema integrado

A proposta inclui o desenvolvimento de sistema de cadastro de cursos em plataforma web e na versão do aplicativo. Além disso, o sistema móvel terá módulos de consulta, cadastro e pré-inscrição dos usuários. Por meio da ferramenta, a Espi terá informações sobre número de acessos e de solicitações, que serão atualizadas em tempo real com a base de dados da Escola.

Quando lançado, o aplicativo vai estar disponível para download gratuito nas lojas virtuais das três principais plataformas móveis: IOS, Android e Windows Phone. “Isso mostra o quão a Escola está aberta a novas parcerias que possibilitem a maior adesão possível por parte dos servidores e bolsistas a nossos cursos. Além disso, também comprova a seriedade da Escola observada de fora, inclusive por empresas privadas”, afirma a diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira.

