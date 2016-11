Apesar do feriado tranquilo, cerca de 40 veículos são multados em rodovias na capital do AM

Ao menos 40 veículos foram multados e dois acidentes de trânsito foram registrados, sendo um com vítima fatal, segundo o relatório preliminar divulgado no fim da tarde desta terça-feira (15), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o órgão, a maioria das multas é em decorrência do não cumprimento do uso do farol baixo nas estradas durante o dia.

Os dados da Polícia Rodoviária revelam que, apesar da orientação em barreiras policiais e campanhas publicitárias, muitos motoristas ainda confundem o farol de posição com o farol baixo. No último domingo (13), um atropelamento na rodovia federal BR-174 deixou uma pessoa ferida. A polícia não divulgou o estado de saúde da vítima e as circunstâncias da ocorrência.

Já nessa segunda-feira (14), também na rodovia federal, um acidente no quilômetro 986, envolvendo um carro e uma motocicleta, deixou uma pessoa com ferimentos leves. Uma equipe médica esteve no local e transferiu a vítima para tratamento em um hospital na capital.

Para o funcionário público, Elias Matheus, 43, os motoristas estão acostumados a dirigir em alta velocidade em rodovias e estradas. “Eu percebo que é a oportunidade de que todos têm para correr um pouco mais com o veículo, pois não existe linhas de retenção, sinais de trânsito e nem lombadas no caminho. Eu mesmo costumo correr, mas claro que com atenção. É sempre bom fazer revisão no veículo e, claro, não consumir álcool. Quem dirige deve sempre saber que é responsável pela sua vida e pela vida da pessoa que está no outro veículo, pois depois que acontecer o pior, é tarde demais”, revelou.

O instrutor de trânsito, Ney Santos, 35, destaca que em Manaus ainda é difícil conscientizar o condutor de que é necessária mais atenção ao dirigir, tanto na capital, quanto no interior, principalmente, nas estradas, onde a velocidade do carro chega a atingir até 120 quilômetros por hora.

“Eu já morei em outros estados, o mais recente era da região Sul. Lá, claro, tem acidentes, mas não tanto quanto aqui. As pessoas precisam levar mais a sério as leis do trânsito. Respeitar faixa de pedestre e, principalmente, motociclistas”, revela o instrutor destacando que nas rodovias os principais acidentes envolvem carro e moto.

Nas opções de saída da capital com destino ao interior e regiões metropolitanas, como a barreira policial na BR-147, bairro Santa Etelvina, que dá acesso à rodovia estadual AM-010, e a fiscalização na Ponte Rio Negro, que liga a capital à rodovia Manuel Urbano (AM-010), nenhum incidente foi registrado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran-AM).

Portal EM TEMPO