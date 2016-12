Apesar de pessimismo com economia, cresce avaliação positiva do Brasil

Apesar do aumento do pessimismo com a economia, cresceu o número de pessoas que dão uma avaliação positiva ao Brasil enquanto lugar para morar, de acordo com pesquisa Datafolha.

Levantamento feito nos dias 7 e 8 revela que 61% considera o Brasil um país bom ou ótimo para viver. Em julho, a mesma resposta foi apresentada por 53%.

Outros 23% dos ouvidos este mês apontam o Brasil como regular, ante 27% da pesquisa anterior, e 16% avaliam que é ruim ou péssimo, em contraste com 20% em julho. Nesta última pesquisa, 1% não soube responder à pergunta.

O sentimento de orgulho de ser brasileiro também apresentou alta: 69% dos ouvidos dizem ter mais essa sensação que vergonha da nacionalidade. Outros 28% afirmam ter mais vergonha do que orgulho, 2% não sabem responder e 1% dos entrevistados apresentaram outras respostas.

A expectativa da população sobre indicadores econômicos e a avaliação sobre o Brasil como lugar para se viver e o sentimento de orgulho de ser brasileiro são usados para calcular o Índice Datafolha de Confiança, que caiu de 98 pontos, em julho, para 87.

Os resultados do último levantamento estão invertidos em relação à pesquisa de julho, em que houve aumento do índice da economia e queda nos outros indicadores.

O Datafolha ouviu 2.828 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 7 e 8 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%.

Folhapress