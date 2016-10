Apesar da queda nas vendas, bancas de revistas resistem à era digital

As bancas de revistas resistem, em Manaus, ao avanço da concorrência on-line e ainda atraem consumidores que possuem o hábito de manusear as publicações impressas. Mesmo com queda nas vendas superior a 50%, nos últimos 3 anos, as bancas de revistas no Centro procuram se inovar para manter a clientela.

O principal “carrasco” que tem afugentado os clientes das bancas é a internet, uma vez que disponibiliza conteúdo on-line que pode ser visualizado antes de chegar nas mídias impressas.

Os vendedores das bancas localizadas na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, também atribuem a queda nas vendas a fatores como insegurança, localização e dificuldade para estacionar na área central da cidade.

A vendedora Socorro Rocha, 56, calculou uma queda nas suas vendas de revistas em mais de 40%. Ela cita como exemplo a revista “Veja”, que há 3 anos tinha uma venda de 40 exemplares por semana, e, neste ano, vende no máximo 20 unidades. “A internet está aí e as pessoas vão nos sites e encontram todo o conteúdo e acabam nem vindo mais aqui”, conta.

Para fugir dessa situação, Socorro adota estratégias para atrair o cliente e fazer as vendas reagirem. Ela permite, por exemplo, que a compra possa ser pagar apenas no fim do mês se a pessoa não tiver o dinheiro para comprar no momento. Porém, a facilidade é restrita para clientes antigos.

Para a jornaleira Waldirene Barreto, 45, a queda nas vendas foi mais acentuada, de quase 50%. Ela aponta a influência de outros fatores, como a insegurança, por conta dos assaltos, e a dificuldade para encontrar estacionamento, para a queda nas vendas. “Principalmente os assaltos. As pessoas sabem que nesta área é mais perigoso e acabam indo comprar em outro lugar e deixam de vir aqui. Todos esses fatores afastam os clientes”, reclama.

Na banca em frente ao banco Bradesco, Nazaré Marreiro também confirma a queda no faturamento. Ela disse que não adota promoção por conta do preço fixo de capa que chega das distribuidoras.

Ela reclama da fiscalização do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), que impede que os comerciantes possam pendurar exemplares na frente da própria banca. “Na calçada é errado mesmo e não colocamos expositor, mas pendurado aqui na frente não incomoda ninguém”, avalia.

Procura por conteúdo de fofoca

A vendedora Waldecir Barreto, 47, que possui uma banca de revista no centro da capital amazonense, afirma que registrou uma queda acima de 50% nas vendas nos últimos anos.

Para exemplificar essa queda nas vendas, ela cita as revistas “Minha Novela” e “Tititi”, que tinham, há 3 anos, uma saída de 30 exemplares e esgotavam em um mês. Agora, segundo ela, com apenas 15 exemplares que são colocados à venda na sua banca, metade é mandada de volta para as distribuidoras.

“Até eu mesmo olho os conteúdos pela internet. Quando chega na banca as pessoas nem se interessam mais por livros, revistas e jornais”, conta.

Assim como as demais donas de bancas entrevistadas pelo EM TEMPO, Waldecir também vê que há outros fatores, além do avanço da internet, para a queda nas vendas em seu pequeno comércio.

Segundo ela, um dos motivos que afugentam os clientes é o calor da capital amazonense. “Nossa cidade é muito quente e as pessoas não querem mais vir para o Centro, só para os shoppings. Além disso, tem a insegurança também por conta da bandidagem que atua no Centro. É uma lógica simples: se as pessoas não passam aqui pelo Centro, elas não compram”, finaliza Waldecir.

Clientes mantêm a fidelidade

O advogado Renato Velas concorda que houve queda nas vendas nas bancas de revistas de Manaus. Segundo ele, a população perdeu o interesse nesse tipo de estabelecimento por conta da internet, que disponibiliza conteúdos on-line.

“A leitura que a maioria das pessoas de hoje procura é uma leitura rápida e acabam trocando livros e revistas pela mídia digital, que não é tão confiável”, avalia.

Mesmo assim, Renato se mantém fiel. Ele é assinante de duas revistas e as manteve mesmo durante a crise econômica. Como trabalha com educação – Renato é professor também -, ele continua a comprar livros e revistas pela necessidade de se atualizar didaticamente, principalmente na área jurídica, na qual atua.

Preferência

A nutricionista Vanderleia Oliveira, 49, disse que até utiliza a internet para fazer cursos de curta duração ou para ler artigos científicos para aprimorar o conhecimento, mas sua preferência ainda são os livros. “A internet não me fascina muito para a leitura. Para mim, os livros nunca irão sair de moda. Sou uma consumista nata de livros e tenho praticamente uma biblioteca em casa”, detalha.

Jonadres Xavier

Jornal EM TEMPO