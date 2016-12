Apesar da crise, Amazonas manteve nível de investimentos em 2016

O Amazonas manteve-se como um bom destino para investimentos apesar da crise recessiva que fragiliza a economia do País, de acordo com balanço do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas sobre exercício deste ano. No total, o Codam aprovou 207 projetos industriais ao longo de seis reuniões realizadas este ano, que somaram investimentos de R$ 8.751 bilhões e 8.950 postos de trabalho estimados para o período de três anos. Em 2015, o Codam havia aprovado 155 projetos industriais com recursos de R$ 4.750 bilhões e 6.319 vagas no mercado de trabalho.

Para o secretário de estado de Planejamento Thomaz Nogueira, é importante destacar que, independentemente dos valores apurados que indicam a captação de novos investimentos para o Estado, a continuidade da atividade industrial, mesmo com o abalo provocado pela crise, é que anima a perspectiva de retomada do crescimento para 2017.

“As empresas não desistiram e mantiveram, de alguma forma, o planejamento de suas atividades, apostando na retomada do crescimento, porque nenhuma crise dura para sempre. Então, é preciso estar à frente para manter a competitividade”, avaliou o secretário.

O secretário de estado de Fazenda Afonso Lobo destacou que é necessário cautela no planejamento porque os indicadores de arrecadação ainda demonstram um cenário crítico. “Estamos há sete períodos de recessão. Não estamos enfretando a mesma situação de outros estados que estão atrasando o pagamento de salários e de fornecedores porque houve um esforço intenso do Governo para ajustar suas contas e manter seus compromissos”, avaliou.

Reunião de setembro foi destaque

A 263ª reunião do Conselho realizada em 1º de setembro deste ano, foi a que registrou o maior volume de projetos, um total de R$ 3.213 bilhões, e 996 empregos em 34 projetos industriais. A maior parte dos investimentos foi direcionada para o setor de componentes, os bens intermediários voltados para a produção de produtos finais.

Na 265ª reunião do Codam, realizada nesta quinta-feira, dia 15, foram aprovados 27 projetos industriais estimados em R$ 1.195 bilhão e 811 empregos. Projetos para a produção de resíduo de papel reciclável, madeira beneficiada, terminais portuários e biodiesel são os destaques da 165ª reunião do Codam. Em dezembro do ano passado, as empresas aprovaram 49 projetos com recursos de R$ 1.142 bilhão. Em 2014, em 34 projetos aprovados os investimentos foram restritos a R$ 429 milhões.

Em 2014 No ano passado, houve um total de 211 projetos que totalizaram R$ 4.433 bilhões. Os destaques do rol de projetos aprovados este ano foram os empreendimentos voltados para a industrialização de frutas, pescado e laticínios nos municípios do interior.