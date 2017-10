Apenas transplantes de córneas são realizados no AM

O Estado do Amazonas, devido a impasses administrativos, está com o programa de transplantes suspenso. Pacientes que necessitam passar pelo processo, são encaminhados para outros estados credenciados por meio do programa de Tratamento Fora de Domicilio (TFD).

Por hora, apenas os transplantes de córneas, realiza transplantes no estado, com 1.854 cirurgias realizadas até agosto deste ano. O transplante de córnea é realizado em clínicas conveniadas com Sistema Único de Saúde (SUS), sob coordenação do Banco de olhos do Amazonas.

Segundo a Susam, até a suspensão dos transplantes, em 2016, foram realizados sete transplantes de fígado (de doador falecido), 139 transplantes de rim (de doador falecido), e 260 transplantes de rim (de doador vivo).

A expectativa é de reativar o programa de transplantes e campanhas voltadas para o tema o mais breve possível, contemplando não apenas a cirurgia, mas todo o acompanhamento pré e pós-transplante.

Gastos

De acordo com a Gerência do TFD, em 2016, a Secretaria de Estado da Saúde- Susam gastou R$ 9,3 milhões com passagens aéreas de pacientes e acompanhantes. Em 2017, até o mês de abril, o custo com essa despesa foi de R$ 4 milhões. Apenas com despesas dos pacientes e acompanhantes com alimentação e estadia, a Susam gastou R$ 3,5 milhões em 2016 e no primeiro quadrimestre de 2017, o valor empregado foi de R$ 1,5 milhão

Alteração no Sistema Nacional de Transplantes

O presidente Michel Temer assinou nesta quarta-feira (18), o decreto 9.175 que altera o Sistema Nacional de Transplantes (SNT). O novo texto acaba com a exigência de um médico especialista em neurologia para diagnosticar a morte encefálica. Além disso, o texto também incluiu o companheiro como autorizador da doação, o que antes não era possível, pois somente cônjuge oficialmente casado com o doador, poderia fazê-lo.

“A autorização deverá ser do cônjuge, do companheiro ou de parente consanguíneo, de maior idade e juridicamente capaz, na linha reta ou colateral, até o segundo grau, e firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte”, parágrafo 1º do Artigo 20 do novo texto decreto.

Dados no Brasil

O Brasil é segundo maior transplantador de órgãos no mundo, segundo o Ministério da Saúde. Com o total de 13 bancos de sangue, 63 bancos de tecidos, 506 centros de transplantes, 825 serviços habilitados, 1.265 equipes de transplantes, 27 centrais de notificação, captação e distribuição de Órgãos, 574 comissões Intra-hospitalares de doação e transplantes e 72 organizações de procura de órgãos.

É o ato pelo qual manifesta-se a vontade de doar um ou mais partes do próprio corpão, afim de ajudar outras pessoas que necessitem de transplante.

Entre os órgãos que pode sem transplantados estão:

Os de tecidos (cartilagem, córnea, pele, medula óssea, ossos, válvulas cardíacas, e sangue de cordão umbilical) ou de órgãos (rim, fígado, coração, pâncreas e pulmão). O rim, medula óssea e parte do fígado podem ser doados ainda em vida!

Priscila Peixoto

EM TEMPO

