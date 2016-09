Apenas cinco candidatos a prefeito de Manaus participam de debate promovido pela Arquidiocese e OAB

Com a presença de apenas cinco, dos nove candidatos a prefeito de Manaus, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) em parceria com a Arquidiocese de Manaus, realizou ontem à noite um debate entre os candidatos, cujo principal protagonista era o público presente. O evento aconteceu no auditório do colégio Dom Bosco, Centro da cidade.

Estiveram presentes os candidatos José Ricardo (PT), Serafim Corrêa (PSB), Silas Câmara (PRB), Luiz Castro (Rede) e Professor Queiroz (Psol). Arthur Neto (PSBD), Marcelo Ramos (PR), Hissa Abrahão (PDT) e Henrique Oliveira (SD) faltaram ao debate.

O debate organizado pelas duas entidades tem a finalidade de firmar parcerias sociais e aproximar a igreja Católica de Manaus ao Poder Executivo. “É de suma importância debatermos o melhor para a nossa cidade, aos olhos dos que buscam união entre política e igreja”, contou a mediadora do debate, secretária do Instituto de Teologia de Manaus e irmã franciscana, Célia da Costa Santos, que iniciou a noite interrogando o “porque” da candidatura de cada prefeiturável.

“Nosso partido escolheu a mim e a professora Balieiro para que disputássemos as eleições com a bandeira das cores do socialismo. A fim de que prosseguíssemos os projetos encalhados após a minha saída da Prefeitura de Manaus”, disse Serafim Corrêa.

O petista José Ricardo enfatizou a importância da igreja Católica para a prefeitura: “Vejo de extrema necessidade a entidade está envolvida na prefeitura, por isso estou aqui”, disse o candidato, que tem ampla caminhada na igreja Católica. “Precisamos ampliar a transparência e mostrar nosso orçamento à população”, acrescentou.

Diante da crise financeira que assola o Brasil, o candidato republicano, Silas Câmara, garantiu sentir necessidade de melhoras em todos os departamentos responsabilizados pela prefeitura. “A minha candidatura resume-se à obrigação de tratar a educação, a saúde e o transporte público, algo já deteriorado na cidade Manaus”, frisou Câmara, que antes de seu pronunciamento ouviu gritos de “golpista” de manifestantes que portavam faixas contra o deputado federal.

O professor Queiroz destacou o incentivo dos movimentos sociais e classificou o presidente da República, Michel Temer, como golpista: “Em primeiro lugar ‘fora, Temer’, a minha candidatura é coletiva, é um resultado da militância e compromisso coletivo do nosso partido”, disse.

Luiz Castro pregou seriedade na gestão municipal e a importância de se vencer o ciclo de corrupção instalado na cidade.