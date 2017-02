Aparecida faz homenagem à Rainha do Brasil e busca pentacampeonato

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida é a quinta escola a desfilar no Sambódromo. Com o enredo ‘Gratia Plena, Aparecida! – 300 anos no coração do Brasil. Rogai por nós, Nossa Senhora’, a “Soberana” vem em busca do 24º título de campeã do Carnaval de Manaus.

Antes do ‘valendo’, os foliões da ‘Pareca’ juntaram as mãos e cantaram “Romaria”.

Com 3,5 mil brincantes, a escola apresenta na avenida três alegorias e 22 alas. A bateria, chamada pelos torcedores de “Universidade do Ritmo” é composta por 240 ritmistas.

Saulo Borges, que preside a Mocidade há mais de um ano, afirmou que o maior desafio da agremiação é colocar na avenida uma escola grandiosa e luxuosa, como tem sido vista nos últimos anos. “Sabemos que o carnaval de Manaus sempre tem dificuldade. Não basta que só a Aparecida tenha qualidade, precisamos que todas tenham. Caso contrário à nossa festa poderá ser ameaçada”, disse. Mas com semblante mais calmo que no ano de estreia, mas com o coração batendo forte, Saulo tentou descrever a emoção.

“Acredito que a nossa senhora me escolheu para esse momento e ela está olhando por nossa escola. É uma honra e muita responsabilidade poder entrar na avenida carregando a imagem dela”, contou o presidente.

O arcebispo do Amazonas Dom Sergio Castriani está muito feliz com a homenagem à padroeira do Brasil, “É privilégio poder entrar louvando nossa mãezinha querida”, disse a autoridade católica.

