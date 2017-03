‘Apagão surpresa’ causa revolta nas redes sociais e nas ruas de Manaus

O apagão que atingiu diversos bairros de Manaus na noite dessa quarta-feira (22) causou transtornos no trânsito, indignação de internautas e até protestos, como no caso do Japiim, Zona Sul, onde pneus foram queimados e ruas do bairro foram bloqueadas.

Outros bairros afetados pela falta de energia foram Cidade Nova, São José, Armando Mendes, Zumbi, Praça 14 de Janeiro, Santa Etelvina, Novo Israel, Colônia Terra Nova, Tarumã, Parque São Pedro, Cachoerinha, Rio Piorini, Nova Cidade e Monte das Oliveiras.

Os relatos são de que o apagão pegou os consumidores de surpresa por volta das 20h50. Alguns dos clientes da Eletrobras que foram prejudicados pela falta de energia utilizaram as redes sociais para protestar. Outros nem isso puderam fazer, já que o serviço de telefonia também apresentou problemas por causa da falta de energia.

O internauta Ailton Façanha Moreira, comentou na página oficial do Portal EM TEMPO no Facebook, que o filho estava preso no terminal 2 na Cachoeirinha. Ele também criticou a paralisação feita pelos moradores do bairro Japiim.

“E o pior que nem os celulares funcionam, ficou sem rede. Meu filho está preso no T2 e para completar um bando de idiotas puseram fogo na rua e os ônibus não passam. Agora apedrejaram o ônibus e os alunos, trabalhadores não podiam passar porque não deixavam, enquanto isso o perigo só aumentava, pois todos sabem que esse horário é perigoso por causa de assaltos e esse bando de vândalos fazendo isso, Uma das pedras que jogaram no ônibus acertou o olho de uma universitária. Agora, que culpa tem os universitários, os ônibus e trabalhadores que iam nesse momento para suas casas? ”, questionou o internauta.

Outro leitor questionou o preço do serviço prestado pela concessionária de energia que, segundo ele, é caro, mas de péssima qualidade. “A cada dia, países minúsculos nos ultrapassam em tudo que você possa imaginar. De educação a qualidade de vida.. É impossível acreditar que países como: indonésia, Honduras, Bolívia, Chile, entre outros, estão passos largos à nossa frente em evolução e bons serviços oferecidos”, escreveu Misael Silva.

“É uma falta de respeito com a população. Pessoas vindo para suas casas, outras que tem que dormir para acordar cedo pois tem que trabalhar, e ainda cobram um absurdo por essa energia”, disse revoltada a internauta Amanda Pinheiro.

Os comentários lembraram ainda dos problemas gerados no trânsito, registrando o não funcionamento de vários semáforos e a imprudência de parte dos motoristas. “Muita gente imprudente e sem paciência nos sinais sem energia. Quase presenciamos acidentes. Ficou tudo mundo doido”, disse uma internauta.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou por meio de nota que a falta de energia aconteceu devido a uma “ação de proteção do sistema às 20h37 da noite desta quarta-feira (22)”. Informou ainda que a equipe técnica da Eletrobras trabalhou para que o sistema fosse recomposto o mais rápido possível, e que às 23h55 foi iniciada a recomposição do sistema, restabelecendo 100% da carga.

