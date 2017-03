Apagão deixa Manaus e região metropolitana sem energia

Manaus passa pelo terceiro apagão em menos de dez dias. Por volta das 4h20 da madrugada desta sexta-feira (31), todas as Zonas da capital e alguns municípios da região metropolitana ficaram sem energia.

O blecaute causou problemas no sistema de telefonia e os motoristas precisaram redobrar a atenção no transito, porque os semáforos deixaram de funcionar. Nas primeiras horas dessa manhã os agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram às ruas e se posicionaram nos cruzamentos de maior tráfego de veículo na cidade, para tentar evitar acidentes.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o motivo do apagão seria o desligamento da Linhão de Tucuruí, afetando, além de Manaus, os municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

A Eletrobras Distribuição Amazonas informou por meio de nota que o Operador Nacional do Sistema (ONS) registrou o desligamento de dois circuitos, no trecho Oriximiná-Silves, da Linhão de Tucuruí, afetando, além de Manaus, os municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Desde às 5h, técnicos da concessioná de energia trabalham no restabelecimento gradual do sistema. Por volta das 6h, bairros da Zona Sul, Centro-Sul e Oeste já apresentavam normalidade no fornecimento de energia elétrica.

Daniel Landazuri

EM TEMPO