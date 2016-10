Apagão deixa bairros de Manaus sem energia neste domingo; vestibular da UEA pode ser prejudicado

Pelo menos 21 bairros em praticamente todas as zonas de Manaus estão sem energia elétrica na tarde deste domingo (23). A interrupção no fornecimento afetou, inclusive, a área central onde ficam localizadas a maioria das escolas onde candidatos fazem o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Bairros como Morro da Liberdade, Ponta Negra, Alvorada, Cidade Nova, Parque 10, Flores, Tarumã, Centro, Eldorado, Planalto, Chapada, Crespo, Glória, São Raimundo, Praça 14 de Janeiro, Redenção, Novo Aleixo, Betânia e Novo Israel foram alguns dos bairros que ficaram sem energia elétrica.

De acordo com a assessoria de imprensa da UEA, algumas escolas onde está sendo realizado o vestibular da instituição ficaram sem energia e os alunos aguardam dentro das salas o retorno do fornecimento. Ainda de acordo com a universidade, se a energia voltar, os minutos que os alunos ficaram sem a energia será compensado no final do certame.

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a Eletrobras Distribuição Amazonas sobre o blackout, mas ainda não obtivemos resposta.

Portal EM TEMPO