Apagão causa falta de água, cancelamento de aulas e transtorno no comércio

A Manaus Ambiental informou por meio de nota que o abastecimento de água de toda a cidade foi prejudicado depois do apagão que afetou todas as Zonas de Manaus e três municípios da região metropolitana na madrugada desta sexta-feira (31).

“Todos os sistemas produtores de água foram desligados e assim que a concessionária de energia elétrica retomar com os serviços de energia, o sistema de distribuição de água será religado”, diz a assessoria da concessionária.

Comerciantes e consumidores também foram prejudicados. O setor de panificação foi um dos mais afetados. Segundo o dono de uma padaria, que tem 37 anos e trabalha no bairro São Jorge, Zona Oeste, a falta de energia deixou prejuízos.

“Costumamos abrir a panificadora às 5h da manhã e a energia só veio normalizar às 8h. Agora que veio sair a primeira fornada de pão. Também trabalhamos com revendas de salgados para lanchonetes de hospitais e escolas, a produção também foi afetada, porque usamos formo elétrico, e as entregas já deveriam ter sido feitas. Isso é uma falta de respeito, porque pagamos caro e acontece esse tipo de situação”, relatou o comerciante.

Nas redes sociais outros comerciantes se manifestaram. “Tenho uma panificadora na Zona Leste e pago quase 5 mil reais de energia elétrica e hoje, assim como em várias outras vezes, fiquei no prejuízo. Acho que eu e meus consumidores merecemos mais respeito por parte da concessionária de energia”, comentou um internauta na página do EM TEMPO no Facebook.

Diversas escolas da rede pública na capital também tiveram que cancelar suas atividades também pela falta de energia. Entramos em contato com as secretaria de educação, mas até a publicação desta matéria não recebemos respostas.

Postos de gasolina também deixaram de vender combustível. Um internauta relatou que nas primeiras horas da manhã tentou abastecer o automóvel em quatro postos diferentes, mas sem sucesso.

Até às 10h da manhã o fornecimento de energia ainda não havia sido restabelecido completamente na capital.

Daniel Landazuri

EM TEMPO