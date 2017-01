Apagão atinge vários bairros em Manaus

Um apagão atingiu, na noite desta terça-feira (10), diversos bairros em todas as zonas de Manaus. Ruas escuras e semáforos apagados dificultam o trânsito nas principais vias da cidade.

Entre os bairros afetados pela falta de energia estão São Jorge, Vila da Prata, Santo Antônio, Compensa, São Raimundo e Glória, na Zona Oeste; Centro, Praça 14 de Janeiro, Aparecida, Boulevard, São Geraldo, Chapada, na Zona Centro-Sul; Cidade Nova, Nova Cidade, Zona Norte; Flores, Parque das Laranjeiras, Parque Dez de Novembro; na Zona Centro-Sul, São José, Coroado, Distrito Industrial, na Zona Leste, Alvorada, Dom Pedro, Planalto, Bairro da Paz e Redenção, na Zona Centro-Oeste, entre outros locais.

A empresa Eletrobrás Distribuição Amazonas Energia divulgou que “por volta das 22:45 ocorreu a desconexão do Sistema Manaus com o Sistema Interligado Nacional, provocando a atuação do Esquema Regional de Alívio de carga. No momento o Centro de Operação está restabelecendo as as cargas do Sistema Manaus”. No entanto, não há informações precisas sobre o horário que as atividades voltarão a operar regularmente.

Isac Sharlon

EM TEMPO