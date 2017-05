Apadam realizar 3ª feijoada solidária com show de artistas locais

Amigos e familiares participantes da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam) vão realizar a 3ª Feijoada Solidária, no sábado (10), a partir das 11h, na Cantina Ghiotto, avenidade Tancredo Neves, bairro Parque 10 de Novembro.

Para animar a festa, haverá a presença especial de vários artistas locais como o Pop da Selva Arlindo Jr, Carlinhos do Boi, Rodrigo Raniely e Minalliza, que pela primeira vez irão participar do projeto. Dentre as demais estrelas regionais que irão compor a festança estão, Carlos Batata, Edu Guedes, Kliver Moraes, Alison Adry, Edhu Oliveira.

Para quem deseja participar da feijoada solidária o ingresso custa R$ 50. Crianças até cinco anos não pagam e de seis a dez anos paga apenas R$ 20. O valor pode ser pago em dinheiro e no cartão. Durante o evento haverá sorteios de brindes. Mais informações pelo telefone 98123-6060.

Com informações da assessoria