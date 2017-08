Aos poucos, aeroporto ‘Eduardinho’ começa a ser fechado e afeta passageiros

Neste sábado (26), o local contava apenas com duas empresas aéreas operando com voos e nenhum comércio de produtos – Fotos: Arthur Castro

O fechamento do terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, conhecido como “Eduardinho”, adiado duas vezes desde o mês de julho, foi notado, de fato, neste fim de semana por passageiros e usuários de táxi aéreo com a saída de estabelecimentos comercias. Neste sábado (26), o local contava apenas com duas empresas aéreas operando com voos e nenhum comércio de produtos.

A MAP Linhas Aéreas e Rico Táxi Aéreo ainda mantêm o funcionamento normal, enquanto outras empresas como Rima, Total e Apuí já deixaram o Terminal 2. O caso específico fica por conta da empresa TWA, que continua atuando, mas apenas nos dias úteis da semana.

Com poucos passageiros circulando pelo local, a atendente do stand da MAP, Agnes Santos, comentou que os usuários do Eduardinho, reclamam diariamente do fechamento do terminal. “As pessoas dizem que aqui é mais fácil o embarque e desembarque, do que no Terminal 1, que tem bem mais movimento. Para a população em si, a transição vai dificultar o serviço”, comentou.

Outro problema identificado, segundo a atendente, diz respeito a divergência de informações quanto ao fechamento do Eduardinho, que já havia sido amplamente divulgado e adiado por duas vezes, sendo a primeira para o dia 1º de agosto, e logo após para o dia 9 de agosto. “Teve caso de passageiros que viram as notícias e foram embarcar no Terminal 1, mas chegando lá, a operação continuava no Terminal 2”, revelou Agnes.

Entre os principais estabelecimentos comerciais do local está o ponto da Tapioca da Amazônia que, neste sábado, já havia encerrado o atendimento aos clientes do aeroporto regional. Caso algum usuário necessite comprar algum artigo de conveniência, precisa se dirigir ao posto de gasolina localizado fora das dependências do Terminal 2.

O atendente da empresa Rico Táxi Aéreo, Luis Eugênio Modesto, informou que o movimento já se encontra abaixo do normal e tende a diminuir até o fechamento do total do Terminal 2. “Restaram três empresas operando, sendo que a Rico opera apenas como táxi aéreo. Ainda não sabemos quando vai acontecer a transição para o Terminal 1”, disse.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), responsável pela decisão de transferir as operações do Terminal 2 (Eduardinho) para o Terminal 1 (Eduardo Gomes), argumenta que o motivo da operação se dá por conta da queda na movimentação de passageiros, que foi o maior fator que levou a reavaliação do uso das estruturas do Eduardinho, procurando torná-lo economicamente mais rentável.

Em 2014, a movimentação do terminal 2 foi de 762 mil embarques e desembarques, enquanto em 2015 o número caiu para 402 mil. Já em 2016 a queda foi maior ainda, com apenas 132 mil embarques e desembarques em um terminal de passageiros com capacidade para operar com até 2 milhões de passageiros ao ano.

Com este cenário, a Infraero se baseou nesses números para otimizar os custos do Aeroporto de Manaus. O objetivo é garantir níveis de conforto e segurança dentro das normas vigentes, mas com um aproveitamento melhor da infraestrutura disponível.

Conforme destacou a Infraero, o terminal 1 tem condições de sobra para receber o movimento do Eduardinho, além de realizar economia de recursos públicos. Recentemente reformado, com custos que superam R$ 21 milhões, o Eduardinho voltou a operar após as obras, em meados de 2015.

De acordo com a Superintendência do Aeroporto de Manaus, o Eduardinho apresenta atualmente um déficit de custos de mais de R$ 5 milhões, tendo em vista que gera por ano, uma receita de R$ 1 milhão, mas com custo para operar com R$ 6 milhões.

